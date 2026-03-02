Работа украинцев в Европе под угрозой: почему нашим гражданам может стать труднее зарабатывать на жизнь

После нескольких лет стремительного роста полностью дистанционная работа в Европе входит в фазу заметного спада. Что может негативно отразится на занятости украинцев – ведь это сужает возможности для отечественных специалистов за границей.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной компании по трудоустройству. Там отметили: причиной же этого стало то, что полностью дистанционная работа была "решением, адаптированным к чрезвычайной ситуации, а не ставшей моделью функционирования организации".

"Компании реорганизуют рабочие процессы и возвращаются к гибридным решениям (т.е., сочетании удаленной работы с периодической необходимостью появляться в офисах. – Ред.). Их теперь рассматривают как оптимальный компромисс между операционной эффективностью и гибкостью", – говорится в сообщении.

Почему для украинцев это тревожный сигнал

В то же время, подчеркивается, свертывание сегмента полностью дистанционных вакансий является тревожным сигналом для украинцев. При чем как работающих из самой Украины, так находящимся за рубежом.

"Для многих наших соотечественников в Польше, Чехии, Испании, Италии или Португалии именно дистанционная занятость оставалась ключевым инструментом доступа к высококвалифицированным позициям. Ведь локальные рынки труда не всегда предлагают достаточное количество подходящих вакансий для украинских специалистов", – объясняют специалисты.

В связи с этим, констатируется, части граждан прежде всего за границей, придется выбирать: либо переходить в менее квалифицированные сегменты рынка труда – либо пересматривать планы по долгосрочному пребыванию за рубежом.

"Именно поэтому сокращение таких вакансий может оказать нетипичное и сложно прогнозируемое влияние на миграционные настроения украинцев", – резюмируют аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, старение населения Польши не только ограничивает развитие местного рынка труда, но и формирует долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе. Одним из ее источников может стать Украина, для которой это может перерасти в большую проблему, ведь после завершения активных боевых действий она будет остро нуждаться в рабочих руках для своего восстановления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!