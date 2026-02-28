Израиль объявил мобилизацию 70 тыс. резервистов на фоне обострения с Ираном

Армия обороны Израиля объявила о призыве 70 тысяч резервистов. Решение было принято после начала совместной с Соединенными Штатами операции против Ирана.

Мобилизованные резервисты присоединятся к 40 тысячам военнослужащих запаса, которые уже находились на службе. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Израиль проводит мобилизацию

По информации ЦАХАЛ, в рамках мобилизации будут задействованы десятки пехотных батальонов. Предусмотрено также масштабное усиление Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, военной разведки, Управления связи и ведомства тыла.

Кроме того, ведомство тыла привлекло резервные поисково-спасательные подразделения и развернуло специальный оперативный штаб.

В соответствии с оценкой ситуации Оперативный отдел приступил к масштабному усилению сухопутных войск во всех секторах и пространственных командованиях, а также к усилению спецназа наряду с обширной мобилизацией резервов в рамках усиления готовности для различных сценариев нападения и обороны.

Напомним, иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американско-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена ​​воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства. Решение было принято после серьезной эскалации между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

