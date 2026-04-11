'Венгрию ждет процветание': Трамп пообещал американские инвестиции, если Орбан победит на выборах

Президент США Дональд Трамп продолжает вмешиваться в избирательный процесс в Венгрии и поддерживать премьера Виктора Орбана. За день до выборов американский лидер заявил о готовности оказать масштабную экономическую поддержку Будапешту в случае победы Орбана.

Видео дня

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social. Он пообещал венграм "процветание", если они в очередной раз переизберут пророссийского премьера.

В своей заметке Трамп подчеркнул, что его администрация готова использовать "весь экономический потенциал США" для укрепления экономики Венгрии, а также выразил готовность инвестировать в "будущее процветание" страны в случае продолжения нынешнего политического курса.

"Моя администрация готова использовать весь экономический потенциал Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министру Виктору Орбану и венгерскому народу это когда-нибудь понадобится. Мы с нетерпением ждем возможности инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря продолжению лидерства Орбана!", – написал президент США.

Заявление американского лидера прозвучало накануне выборов в Венгрии, что фактически является политическим сигналом поддержки действующего премьера и попыткой повлиять на волеизъявление избирателей.

К тому же это далеко не единственный случай вмешательства Трампа в выборы в Венгрии. За 2 дня до выборов он прямо призвал венгров голосовать за Орбана, назвав его своим другом и "сильным лидером".

Напомним также, что недавно в Будапешт приезжал вице-президент США Джей Ди Вэнс и открыто поддержал Орбана.

При этом во время встречи с венгерским премьером Вэнс обвинил Украину в якобы вмешательстве в выборы в США и Венгрии. Вэнс заявил, что в украинских спецслужбах якобы есть "элементы", которые "пытались повлиять на американские выборы, на венгерские выборы".

По его словам, Украина якобы вмешивалась в американские выборы в 2024 году, помогая демократам.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне парламентских выборов в Венгрии за оппозиционную "Тису" планируют отдать свои голоса 52% тех, кто точно придет на участки для голосования, тогда какполитсилу Орбана планируют поддержать 39%.

Премьер Венгрии Виктор Орбан забил тревогу из-за вероятного поражения на выборах. Он заявил, что его возможное отстранение от власти после 16 лет пребывания на посту поставит страну под угрозу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!