В Венгрии фиксируют фальсификации на избирательных участках в пользу партии Орбана. Видео

На выборах в Венгрии, которые проходят 12 апреля, зафиксированы фальсификации на участках в пользу партии действующего главы правительства Виктора Орбана. Также поступают сообщения о возможных нарушениях во время голосования.

Об этом сообщают венгерские СМИ и публикуют видео с избирательных участков. Кроме того, организация "Чистые выборы" (Союз гражданских свобод) на своей странице в Facеbook также пишет о нарушениях на выборах.

В частности:

– Хайлушамшон. Гражданские сопровождают пожилых избирателей, утверждая, что те попросили помощи для голосования.

– Мако. С утра к участкам курсируют те же машины. По словам местных, организаторы координируются с ромским самоуправлением и представителем "Фидес".

– Текол. В исправительном учреждении сторонникам "Тисы" не дали проголосовать. Там просто забрали урну.

– Мишкольц и Казинцбарцика. Сообщают о раздаче пакетов. В Казинцбарцике зафиксировано, как кандидат "Фидес" Золтан Деметер раздает их избирателям.

– Дунауйварош. На участке избирателям выдают бюллетени, где не вычеркнут кандидат Демкоалиции Сабо, который снялся в пользу Эрвина Надя ("Тиса").

Также сообщается, что трансильванских платных активистов везут в город Гардонь на микроавтобусах с румынскими номерами, вероятно, для агитации за кандидата от партии "Фидес".

"Фиксируются случаи организованного подвоза людей для голосования (их регистрируют в недостроенных ЖК), а также нарушения тайны голосования. В частности, посторонние заходят в кабинки и контролируют заполнение бюллетеней", – говорится в сообщении СМИ.

Напомним, что в Венгрии 12 апреля проходят парламентские выборы, которые уже называют самыми непредсказуемыми и судьбоносными за последние 16 лет. Виктор Орбан, который бессменно занимает должность премьер-министра с 2010 года, впервые столкнулся с реальной угрозой потери власти.

Сообщалось, что за день до выборов в Венгрии президент США Дональд Трамп заявил о готовности предоставить масштабную экономическую поддержку Будапешту. Однако это произойдет только в случае победы Виктора Орбана.

Как писал OBOZ.UA, в пятницу, 10 апреля Трамп тоже агитировал граждан Венгрии. Он заявил, что полностью и безоговорочно поддерживает переизбрание Орбана на должность премьер-министра, потому что он "настоящий друг, борец и победитель".

