Италия планирует существенно увеличить свою армию – СМИ

Италия изучает план привлечения 40 000 новых военнослужащих резерва для реагирования на чрезвычайные ситуации. Командование неоднократно жаловалось на нехватку личного состава в Вооруженных силах страны.

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Как передает ANSA, такие планы анонсировал министр обороны Италии Гвидо Крозетто. "Численность Вооруженных сил устанавливается законом. Я не буду стесняться утверждать, и я уже говорил это несколько раз, что эта модель сейчас неадекватна и должна быть изменена", – заявил он.

По состоянию на март 2025 года общее количество личного состава итальянской армии – это примерно 160 000 человек (включая флот и Военно-воздушные силы), к которым добавляются чуть более 100 000 карабинеров.

"Армия обязана быть готовой к любым неожиданностям, а именно к тому, чтобы противостоять худшему сценарию, не допуская того, чтобы быть застигнутой врасплох", – заявил начальник штаба Вооруженных сил генерал Кармине Масиелло.

Именно по этой причине итальянский Генштаб работает над планом привлечения дополнительных резервистов.

По словам Масиелло, сейчас людей в войске недостаточно для оперативных нужд, и это "не гарантирует, что Вооруженные силы будут иметь массу, необходимую для противостояния возможному высокоинтенсивному конфликту, требующему способности кормить и восстанавливать силы, задействованные в бою".

Генерал оценил дефицит примерно в 40–45 тысяч единиц личного состава.

Как писал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила, что ее страна вместе с Великобританией готовы помочь в "наведении мостов", чтобы избежать раскола Запада. Также она предложила саммит с участием США, европейских стран и союзников для обсуждения больших вызовов, начиная с войны в Украине, и тех, которые Запад будет вынужден решать в будущем.

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