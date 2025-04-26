Страна-террорист Россия продолжает усиливать нарративы, используемые для оправдания вторжения в Украину и создает условия для оправдания будущей российской агрессии против европейских государств. Недавно Министерство иностранных дел РФ опубликовало доклад, в котором заявило, что "тень нацизма снова накрыла Европу".

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Руководство РФ обвиняет европейские государства и официальных лиц в возрождении нацистской идеологии и создании политики, дискриминирующей русскоязычное население. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Представитель МИД РФ" Мария Захарова заявила, что европейские государства мешают России достичь ее давних целей "демилитаризации и денацификации" Украины из-за "поддержки нацизма". Кроме того, российские официальные лица регулярно ссылаются на "денацификацию", чтобы призвать к смене режима в Украине и установлению пророссийского марионеточного правительства. Конкретные обвинения в "оправдании и возрождении нацизма" россияне выдвигают странам Балтии и Польше.

В ISW предупредили, что Россия может создавать информационные условия для оправдания будущей агрессии против этих государств. В Москве пытаются дискредитировать европейские государства в более широком смысле, чтобы удержать их от предоставления дальнейшей помощи Украине и возрождения их оборонной промышленности с целью создания условий для будущей агрессии России против ослабленной Европы. Аналитики продолжают оценивать, что Россия по-прежнему привержена дискредитации Европы в ответ на возрожденную приверженность европейских лидеров перевооружению Европы в соответствии с политическими целями президента США Дональда Трампа.

Напомним, Россия на протяжении длительного времени занимается подготовкой к масштабному конфликту с НАТО. Об этом свидетельствуют, в частности, действия россиян в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Ранее сообщалось, что в течение трех – максимум пяти лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

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