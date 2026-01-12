Исторический рекорд: 45% американских избирателей идентифицируют себя как политически независимые – Gallup

В США по итогам 2025 года рекордно высокий показатель – 45% взрослых – идентифицировал себя как политически независимых. Одинаковая доля избирателей – по 27% – идентифицировали себя как демократов или как республиканцев.

В то же время большая часть независимых склонялись к голосованию за Демократическую партию, что дает демократам преимущество впервые с 2021-го. Об этом свидетельствуют результаты телефонных опросов Gallup. Исследования базируются на интервью с более 13 000 совершеннолетних американцев, проведенных в течение прошлого года.

Чем объясняются результаты

Независимые избиратели были крупнейшей политической группой в США в большинство лет с 1988-го, то есть с самого начала регулярных исследований этой темы. В последние 15 лет процент независимых заметно вырос, но только в 2025-м он достиг показателя в 45%.

Эксперты считают, что частично это объясняется тем, что младшие поколения американцев (условные "миллениалы" и "поколение X") с возрастом чаще, чем предшественники, продолжают считать себя политически независимыми. Старшие же поколения американцев с возрастом чаще всего определяются, то есть становятся сторонниками той или иной партии.

Кроме этого, сейчас все больше молодежи идентифицирует себя как независимых. К примеру: в 2025-м 56% совершеннолетних представителей "поколения Z" ответили, что они независимы. В 2012 году аналогично отвечали 47% "миллениалов", а в 1992 году – 40% взрослых "поколения X".

Демократы могут обыграть республиканцев

Независимых (которых, напомним, 45%) с демократическим подходом больше (а именно 20%), чем с республиканским (15%). Еще 10% опрошенных отказались поддерживать какую-либо партию.

Если сравнить с опросом 2024 года, то количество сторонников республиканцев уменьшилось на 3 пункта, а количество сторонников демократов выросло на 3 пункта.

В то же время между 2024 и 2025 годами идентификация как с Республиканской, так и с Демократической партиями снизилась на один процентный пункт.

Если попытаться разделить респондентов только на два лагеря, то в среднем 47% идентифицировали себя как демократы или сказали, что они независимы и склоняются к Демократической партии. 42% – к Республиканской партии.

В Gallup обратили внимание на то, что партийные предпочтения граждан в прошлом году фактически вернулись к ситуации, которая наблюдалась во время первого президентского срока Дональда Трампа, когда демократы лидировали в среднем на пять процентов.

Политический ландшафт в Соединенных Штатах значительно изменился в течение первого года нынешнего президентства Трампа.

"Рекордно высокий процент взрослого населения США заявил, что не идентифицирует себя ни с одной из основных партий, а изменение политических предпочтений независимых привело к тому, что преимущество Республиканской партии, которая способствовала переизбранию Трампа, исчезла почти сразу после его вступления в должность. В течение года Демократическая партия восстановила и расширила свое преимущество", – заявили эксперты.

Это не так говорит об одобрении демократов, как свидетельствует о негативном отношении к правящей политической силе. "Фактически, одобрительные рейтинги Демпартии не лучше, чем у Республиканской, и являются одними из худших показателей, которые Gallup зафиксировал для Демократической партии исторически", – добавили авторы исследования.

