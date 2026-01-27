'Исторический день': Уиткофф заявил, что ХАМАС передал Израилю всех заложников и тела погибших

Боевики ХАМАС передали израильской стороне всех заложников и тела погибших. Последним в Иерусалим вернули тело офицера израильской полиции Рана Гвили.

Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в Twitter. По его словам, теперь все 20 живых и тела всех 28 погибших заложников в секторе Газа вернулись к своим семьям.

"Вчера был исторический день. Последнего заложника, оставшегося в Газе, офицера Рана Гвили, вернули домой к его семье в Израиль. Он вышел 7 октября, чтобы спасать жизни, а вчера вернулся, чтобы покоиться с миром в Израиле. Это монументальный, исторический подвиг, который мало кто считал возможным", – написал чиновник.

Заметим, 26 Associated Press сообщило, что в секторе Газа нашли тело последнего израильского заложника – 24-летнего офицера израильской полиции Рана Гвили. Теперь Израиль и ХАМАС могут переходить к следующему этапу прекращения огня, поскольку возвращение всех заложников и их тел было ключевой частью первого этапа остановки огня в секторе Газа.

Следующий этап мирного 20-пунктного плана предусматривает создание международных стабилизационных сил, формирование технократического правительства Палестины и разоружение террористов ХАМАС.

Напомним, ранее, в субботу, 24 января, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приехали в Израиль для встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху обсудить ситуацию в секторе Газа.

До этого министр обороны Исраэль Кац заявлял, что Израиль никогда полностью не выведет войска из сектора Газа. Из соображений безопасности в палестинском анклаве будет создано гражданско-военное подразделение "Нахаль".

Как сообщал OBOZ.UA, сам Биньямин Нетаньяху выступает категорически против палестинской государственности. Его позиция не изменилась, несмотря на заключение перемирия с террористами ХАМАС и, как выразился он, "несмотря на внутреннее и внешнее давление".

