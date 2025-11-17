Нетаньяху выступил против образования палестинского государства 'на любом участке территории'

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил категорически против палестинской государственности. Его позиция не изменилась, несмотря на заключение перемирия с террористами ХАМАС.

На заседании правительства в воскресенье, 16 ноября, политик подчеркнул, что переубедить его не удалось – он не поддерживает образование новой страны на любом участке территории. Об этом пишет The Times of Israel.

Ультраправые министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир также выступали категорически: Бен-Гвир даже угрожал выйти из правительственной коалиции, если Нетаньяху не обозначит свою позицию.

"Мне не нужны поддержка, твиты и лекции от кого бы то ни было", – заверил израильский премьер.

"Наше противодействие созданию палестинского государства где-либо к западу от реки Иордан существует, оно твердо и не изменилось ни на йоту. Я десятилетиями противодействую этим попыткам, и я делаю это, несмотря на внешнее и внутреннее давление", – сказал он.

Отметим, что новая волна бурных обсуждений поднялась после того, как в проекте резолюции Совбеза ООН в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа появилась формулировка о "пути" к палестинской государственности.

Нетаньяху согласился с планом Трампа в сентябре, во время визита в Белый дом, но с тех пор он не высказывался по вопросу о возможности образования палестинцами своего государства.

Нетаньяху пообещал разоружить ХАМАС

Выступая перед членами правительства, премьер также пообещал, что борьба с силами террористической группировки продолжится.

"Согласно плану из 20 пунктов, как и в любом другом случае, эта территория будет демилитаризована, а ХАМАС будет разоружен – либо легким, либо сложным путем. Это то, что я говорил, и то же самое говорил президент Трамп", – заявил Нетаньяху.

С аналогичными тезисами выступил министр обороны Исраэль Кац. По его словам, "политика Израиля ясна: палестинского государства не будет".

Он пообещал разоружить ХАМАС по обе стороны Желтой линии в секторе Газа, откуда Израиль вывел свои войска 10 октября в рамках соглашения.

"Газа будет демилитаризована вплоть до последнего туннеля, а ХАМАС будет разоружен", – уверен глава МО.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил о готовности союзников войти в сектор Газы, "чтобы навести там порядок". Однако американский лидер еще дает шанс террористической группировке ХАМАС исправиться. Он сказал, что возобновлять военные действия "еще не время".

