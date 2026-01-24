США ведут закрытые переговоры с Израилем по Газе – Bloomberg

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу, 24 января, приехали в Израиль для встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Их переговоры главным образом касаются ситуации в секторе Газа.

В Bloomberg отметили, что встреча организована на фоне создания "Совета мира" Дональда Трампа, цель которого – надзор за послевоенной ситуацией в анклаве. Днем в субботу в Reuters, ссылаясь на два информированных источника, также заявили о приезде американских политиков.

Шош Бедросян, пресс-секретарь офиса Нетаньяху, подтвердила переговоры, но отказалась назвать конкретное время. Обычно израильские лидеры выполняют официальные обязанности в выходные дни после окончания еврейского шабата в субботу вечером.

Ранее журналисты израильского медиа Channel 12 предполагали, что Кушнер и Виткофф также обсудят текущие усилия по возвращению тела Рана Гвили – последнего заложника, останки которого (по состоянию на 24 января) все еще оставались в Газе.

Добавим: в Израиль 24 января также прилетел руководитель Центрального командования США (CENTCOM) генерал Брэд Купер. Ожидается, что он будет находиться в стране всего несколько часов и встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить возможность вмешательства США в жестокое подавление протестов в Иране властями Исламской Республики.

Что предшествовало

В четверг, 22 января, США объявили о планах восстановления "Новой Газы" с нуля. Проект предусматривает возведение жилых многоэтажек, центров обработки данных, приморских курортов и тому подобное. Это часть усилий президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по продвижению прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Перемирие довольно шаткое, поскольку сопровождается неоднократными нарушениями.

Газа была превращена в руины во время войны, начатой нападением ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого, по подсчетам Иерусалима, погибли 1200 человек. Еще 251 человека террористы захватили в плен.

15 января 2025 года Израиль и группировка ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Договоренности вступили в силу на следующий день, в воскресенье, 16 января.

Вашингтон недавно объявил, что "мирный план" перешел во вторую фазу, во время которой ожидается дальнейший вывод израильских войск из Газы, а ХАМАС должен передать контроль над администрацией территории.

Как писал OBOZ.UA:

– Министр обороны Исраэль Кац заявлял, что Израиль никогда полностью не выведет войска из сектора Газа. Из соображений безопасности в палестинском анклаве будет создано гражданско-военное подразделение "Нахаль".

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает категорически против палестинской государственности. Его позиция не изменилась, несмотря на заключение перемирия с террористами ХАМАС и, как выразился он, "несмотря на внутреннее и внешнее давление".

