Режим Венесуэлы якобы по случаю рождественских праздников освободил десятки политзаключенных, заключенных на массовых протестах в стране против прошлогодних выборов. Стуча кастрюлями и сковородками и блокируя дороги, требуя объявления оппозиции победителями, в июле 2024 года венесуэльцы массово вышли на уличные протесты. Режим Николаса Мадуро начал не менее массовые аресты – только по официальным данным, по меньшей мере две тысячи человек были арестованы.

О якобы освобождении 99 политзаключенных сообщило управление пенитенциарной системы Венесуэлы. В свою очередь Reuters цитирует правозащитные группы, которые подтвердили освобождение только 45 человек, в том числе нескольких детей.

Политзаключенные Венесуэлы

Официально в Каракасе утверждают, что в стране совсем нет политзаключенных – есть только "заключенные политики, которые стремятся дестабилизировать страну". То есть, заключенные в прошлом году дети, которые принимали активное участие в митингах и демонстрациях (причем режим Мадуро даже не скрывает заключения сотен несовершеннолетних) – не дети, а политики.

Так или иначе, управление пенитенциарных служб заявило, что власти "решили оценить каждое дело отдельно и применить меры пресечения в соответствии с законом, что привело к освобождению 99 граждан". Эти люди были арестованы и осуждены "за участие в актах насилия и подстрекательство к ненависти после выборов 2024 года".

Ряд правозащитных организаций в ответ заявили, что указанное число освобожденных "не соответствует действительности". Так, активистам Penal Forum удалось подтвердить освобождение только 45 человек – 27 мужчин, 15 женщин и трех подростков.

Что предшествовало

16 декабря американский президент Дональд Трамп приказал ввести морскую блокаду всех санкционных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу или выходят из ее портов. По его словам, США намерены сохранить или продать изъятую сырую нефть, а также сами суда.

В течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 тысяч военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей. По сути, Трамп объявил коллеге Мадуро ультиматум, требуя отставки последнего.

Интересно, что после этого одна из наиболее дружественных режиму Мадуро стран – страна-агрессор РФ – провела эвакуацию из Венесуэлы семей своих дипломатов.

Как сообщал OBOZ.UA, США начали задерживать нефтяные танкеры вблизи Венесуэлы на фоне усиления блокады экспорта нефти из страны.

