Министерство иностранных дел РФ начало эвакуацию из Венесуэлы семей российских дипломатов. Это происходит на фоне обостряющейся ситуации и активного перехвата нефтяных танкеров в Карибском море военнослужащими США.

О том, что государство-агрессор Россия вывозит из страны своих граждан, сообщило агентство Associated Press. Оно ссылается на "представителя европейской разведки, говорившего на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальную информацию".

Собеседник уточнил, что эвакуация началась в пятницу, 19 декабря. Пока что она включает женщин и детей.

По словам источника, представители МИД РФ оценивают ситуацию в Венесуэле "очень мрачно".

Тем временем пресс-служба российского внешнеполитического ведомства утверждает, что не эвакуирует посольство (хотя представители МИД не ответили на вопросы о том, возвращают ли они в Россию родственников своих дипломатов).

Москва пообещала Каракасу "полную поддержку" в условиях "агрессивных действий" США

В понедельник, 22 декабря, венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль подтвердил телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Последний выразил поддержку Венесуэле в связи с объявленной Дональдом Трампом блокадой подсанкционных нефтяных танкеров.

"Мы рассмотрели акты агрессии и вопиющие нарушения международного права, совершенные в Карибском бассейне: нападения на суда и внесудебные казни, а также незаконные акты пиратства, осуществляемые правительством Соединенных Штатов", – говорится в заявлении Хиля.

В телефонном разговоре главы МИД двух стран резко осудили действия Вашингтона. В российском пресс-релизе сказано о "глубокой озабоченности". Мол, американская эскалация в Карибском море "может иметь серьезные последствия для региона и угрожать международному судоходству".

"Российская сторона подтвердила свою полную поддержку и солидарность с венесуэльским руководством и народом в сложившейся ситуации", – добавлено в заявлении.

Министры договорились продолжать "тесное двустороннее сотрудничество и координировать свои действия на международной арене, в частности в ООН", чтобы добиться "уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств". Цинично, что об этих международных нормах вспомнила страна-агресор РФ.

Заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций для обсуждения обостряющегося кризиса между Венесуэлой и Соединенными Штатами назначено на вторник, 23 декабря, после запроса Каракаса, поддержанного Москвой и Пекином.

