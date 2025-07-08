Используют посредников: в Bloomberg раскрыли, как Китай помогает России наладить массовое производство ударных дронов

Китайские поставщики играют ключевую роль в обеспечении России комплектующими для производства ударных дронов. Москва воспользовалась своими дружескими связями с Пекином, чтобы обойти западные санкции и получить технологии и возможности для создания оружия, которым атакует Украину.

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Китай официально отрицает военную помощь России, но фактически сохраняет высокий уровень технологического экспорта, включая товары двойного назначения. Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, а именно служебные записки российской компании Aero-HIT и ее переписка с чиновниками РФ.

"Документы указывают на то, что компания имеет деловые связи с министерством обороны России и военными, а ее продукция, начиненная китайскими компонентами, попадала на поле боя для использования против Украины", – пишет агентство.

Так, компания Aero-HIT, которая базируется вблизи аэропорта в Хабаровске, развернула масштабное производство дронов при поддержке российских властей. В 2025 году она запланировала выпускать до 10 000 БПЛА ежемесячно.

Часть этих беспилотников, в частности FPV-дроны "Велес", российские оккупанты активно применяют для атак на украинские позиции на Херсонщине, а также для ударов по другим целям в Украине.

Санкции против российской компании были введены еще в 2023 году, но Aero-HIT продолжает работать и расширять производство дронов. И, как установило Bloomberg, ключом к ее масштабированию стал Китай.

Документы свидетельствуют, что с начала 2023 года инженеры Aero-HIT сотрудничают с китайскими специалистами из компании Autel Robotics над локализацией производства дронов модели Autel EVO Max 4T. Она была создана для гражданского использования, но оказалась эффективной в боевых условиях – в частности, из-за устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

Контакты между Aero-HIT и Autel Robotics были временно приостановлены из-за санкций, однако с конца 2024 года возобновились. А с мая 2025 года стороны ведут переговоры о полной локализации производства китайского дрона в России. В документах указано, что цена одного такого аппарата будет составлять 650 тыс. руб., а годовое производство планируется на уровне 30 000 единиц.

Bloomberg выяснило, что Россия использует запутанные логистические цепи и подставные компании, чтобы доставлять китайские технологии своим военным. В этих схемах участвуют предприятия, которые формально работают в сфере сельского хозяйства, перевозки морепродуктов или авиационного питания.

В июне 2025 года Aero-HIT обратилась в минобороны РФ с просьбой предоставить финансирование для масштабирования производства и дальнейшей интеграции дронов с российскими IT-системами.

По данным агентства, пока не выяснено, знает ли китайское правительство об этом проекте. В КНР постоянно утверждают, что не поставляют летальное оружие ни одной из сторон войны РФ против Украины и "контролируют экспорт товаров двойного назначения". В то же время расследователи отмечают: из-за ограничений некоторые китайские компании действительно отказались от контрактов с РФ, но их место быстро заняли другие поставщики.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на запросы агентства, а компания Autel Robotics отрицает сотрудничество с россиянами после 2022 года. Но известно, что Великобритания уже ввела санкции против Autel из-за подозрений в поставках технологий, которые подрывают суверенитет Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский предупредил о росте ударов дронами со стороны России и анонсировал увеличение производства украинских беспилотников и подготовку санкций против агрессора. В частности, обсуждается сотрудничество с партнерами для инвестиций в БПЛА, а также с Германией – для совместного производства ПВО.

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