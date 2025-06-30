'Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по Украине': Зеленский рассказал о противодействии, которое готовится. Видео

Президент Владимир Зеленский предупредил о росте ударов дронами со стороны страны-агрессора России и рассказал, какой ответ готовит Украина. Глава государства анонсировал увеличение производства отечественных беспилотников и подготовку санкций против РФ. По его словам, обсуждается сотрудничество с партнерами для инвестиций в БПЛА, а также сотрудничество с Германией с целью совместного производства ПВО.

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Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении. Президент отметил, что провел совещание с военными, с Министерством обороны.

"Россия вкладывается в беспилотную составляющую, Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по нашему государству. Мы готовим наше противодействие", – подчеркнул глава государства.

По его словам, на совещании, в частности, речь шла о расширении собственного производства беспилотников с помощью инвестиций партнеров. Зеленский заверил, что в Украине будет больше собственного производства дронов.

"Сегодня мы обсудили и все, что касается заказов, что касается контрактов, и полные возможности нашего производства. Буду говорить с нашими партнерами о новых инвестициях в Украину – в наше оружие. Приоритет – дроны, дроны-перехватчики и дроны для дальнобойных ударов. Конечно, это фронт и все, что нужно для наших воинов на передовой, все, что реально сдерживает российские штурмы", – сказал президент.

Он отметил, что Украина также продолжает работу с партнерами по санкциям. По его словам, Путин украл у дипломатии уже фактически полгода. Поэтому сейчас нужно давление на Россию.

Он анонсировал новые санкции против Москвы и решение по их синхронизации.

"Я благодарю всех в Америке, всех в Европе и странах "семерки", кто готовит новые санкционные шаги. Будут и решения по синхронизации всех санкций: украинских – в других юрисдикциях и санкций партнеров – в решениях СНБО. Нужен соответствующий темп, и сегодня были определены конкретные задачи по тематике санкций", – сказал глава государства.

Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал встречу с министром иностранных дел Германии и представителями немецких оборонных компаний. Он поблагодарил Берлин за усиление украинской ПВО и поддержание бюджетной устойчивости нашего государства.

"Германия – среди глобальных лидеров. Важно, что внедряем здесь, в Украине, производство – наше совместное производство оружия, современных образцов. Одна из целей – выйти на системное производство ПВО, и это – стратегическая задача", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский также указал на сильную политическую позицию Германии относительно вступления Украины в НАТО.

"Так или иначе, нам всем придется гарантировать безопасность в Европе сильной и действительно действенной архитектурой безопасности – тем, что при любом сценарии даст Европе надежную защиту", – отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия не меняет своих планов и не ищет выхода из войны в Украине. Наоборот, она готовится к новым военным операциям, и в частности на территории европейских стран.

"И они должны увидеть, что везде их будет чем останавливать. Поэтому – больше наших совместных производств, больше нашей устойчивости, больше координации и эффективности нашей общей архитектуры безопасности в Европе", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством и министром обороны Рустемом Умеровым. Они обсудили ситуацию на фронте и производство отечественных БПЛА.

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