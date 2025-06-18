'Исламская Республика подходит к концу': сын свергнутого монарха Ирана призвал к 'тотальному восстанию'

Реза Пехлеви – сын последнего шаха Ирана, свергнутого в 1979 году в ходе Исламской революции – на фоне израильской военной операции "Восходящий лев" обратился к жителям своей страны и призвал к восстанию. Он выразил надежду на скорый крах режима Исламской Республики Иран.

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Соответствующее видео Пехлеви распространил в X (Twitter) 17 июня. Ответственность за конфликт с Израилем он возложил на иранские власти, в частности на верховного лидера Али Хаменеи.

"Исламская Республика пришла к своему концу и находится в процессе краха. Хаменеи как испуганная крыса скрылся под землей и потерял контроль над ситуацией. То, что началось, необратимо. Будущее светло, и вместе мы пройдем этот крутой поворот истории", – начал свое обращение наследный принц (шахзаде) Шаханшахского Государства Иран.

Он считает, что "аппарат репрессий" уже разваливается. "Теперь нужно только общенациональное восстание, чтобы положить конец этому кошмару раз и навсегда", – заявил Пехлеви.

Он призвал жителей разных уголков страны "подняться и положить конец режиму", а также не бояться смены власти. У Пехлеви уже разработан план на этот случай.

"Иран не скатится в гражданскую войну или нестабильность. У нас есть план будущего Ирана и его процветания. Мы готовы к первым ста дням после падения, к переходному периоду и к созданию национального и демократического правительства – иранским народом и для иранского народа", – сказал он.

Сын последнего шаха Ирана утверждает, что в последние дни с ним связывались многие представители армии, правоохранительных органов, государственные служащие. Он призвал ведомства, ныне подконтрольные власти, не выступать против собственного народа "ради режима, падение которого началось и неизбежно".

"Не жертвуйте собой ради распадающегося режима. Поддерживая народ, вы можете спасти свои жизни. Сыграйте историческую роль в переходе от Исламской Республики и примите участие в построении будущего Ирана. Свободный и процветающий Иран ждет нас впереди", – подытожил он и выразил надежду на воссоединение в ближайшее время.

Как ранее писал OBOZ.UA, ЦАХАЛ с 13 июня проводит операцию в Иране, целью которой является устранение "экзистенциальной угрозы" ядерной программы этой страны и ее ракетного комплекса. По данным СМИ, израильские военные считают, что достигнут своих целей в течение недели-двух.

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