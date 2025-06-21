Израиль нанес серию ударов по Ирану: уничтожено около 950 БПЛА и три истребителя F-14. Видео

Военно-воздушные Силы Израиля нанесли вечером 21 июня серию авиаударов по центральному Ирану. На этот раз израильскими целями были военные объекты страны. Было уничтожено около тысячи БПЛА, ожидавших запуска против Израиля, три иранских истребителя, и несколько военных лиц.

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Всего в операции участвовали 60 истребителей Израиля, сообщил представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин. По его данным, ВВС Ирана уничтожили на земле три иранских истребителя F-14.

Истребители F-14 Tomcats американского производства были поставлены Ирану еще до исламской революции 1979 года и считаются последними, до сих пор находящимися в эксплуатации.

Среди других целей было поражено здание, в котором базировались военные учреждения Ирана. Согласно сообщениям в сети, в здании размещались штабы Корпуса стражей исламской революции и иранской киберполиции.

Отдельно генерал Эффи Дефрин отметил, что одним точечным ударом был ликвидирован Бехнам Шахрияри, высокопоставленный военный КСИР, руководитель части №190 сил "Кудс". Считается, что Шахрияри контролировал вооружение иранских прокси. В частности, именно он передавал оружие террористам "Хезболлы", ХАМАС и гуситам.

Бехнам Шахрияри (также известный под своими псевдонимами Сейед Али Акбар Мир Вакили, Сейед Хамид Реза Шахчераги и Ходжатолла Наримани) был целью израильских спецслужб с 2009 года. В ЦАХАЛ заявили, что его смерть – это "большой удар по сети прокси Ирана" и "их способности перевооружаться".

Также Эффи Дефрин отметил, что во время последнего удара ВВС Израиля было уничтожено "не менее 950 иранских беспилотников", которые иранцы планировали запустить по Израилю в ближайшее время.

"Кроме оборонительных действий, Военно-воздушные Силы систематически ликвидируют звенья командования иранским подразделением беспилотников. Эти удары уже сорвали синхронизированные атаки и поразили сегодня около 950 взрывоопасных беспилотников еще до их запуска", – отметил представитель ЦАХАЛ.

По его словам, "возможности Ирана по запуску баллистических ракет и дронов значительно ухудшились". За прошедшую неделю из Ирана в сторону Израиля было запущено более тысячи дронов, но "лишь несколько из них нарушили воздушное пространство Израиля".

"Большинство их дронов перехватываются еще за пределами границ Израиля. Это беспрецедентное достижение. Возможности запуска ракет, которыми они обладают сегодня, также значительно далеки от тех, что были у них, когда мы начинали военную операцию", – доложил генерал Эффи Дефрин.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЦАХАЛ ранее предупредили, что израильтяне должны готовиться к "длительной кампании" против Ирана. Это необходимо, чтобы "устранить угрозу такого масштаба". Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир.

Напомним, что постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон на заседании Совбеза заявил: нынешний режим в Иране представляет глобальную угрозу, которая выходит далеко за пределы регионального конфликта. Тегеран финансирует, вооружает и координирует терроризм по всей планете, а к тому же находится в шаге от создания ядерного оружия. Израиль не прекратит своих атак, пока ядерная угроза Ирана не будет ликвидирована.

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