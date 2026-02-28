'Ответ будет сокрушительным': Иран анонсировал 'удары мести' из-за атаки Израиля

После начала бомбардировки ядерных объектов в городе Исфахан и правительственных учреждений в Тегеране иранские чиновники пообещали нанести "удары мести". В Иране пригрозили, что ответ на операцию Израиля, в которой, вероятно, также принимают участие Соединенные Штаты "будет сокрушительным".

Примечательно, что еще до анонса "ударов мести" жителей Израиля просили держаться поближе к бомбоубежищам. Об этом сообщает Reuters.

Новая война на Ближнем Востоке

"Мы предупреждали вас! Теперь вы вступили на путь, конец которого больше не в ваших руках", – заявил председатель Комитета национальной безопасности в иранском парламенте Эбрахим Азизи.

Пока не ясно, какие именно шаги может предпринять Иран. В прошлый раз, летом 2025 года, Тегеран попытался ударить ракетами по Израилю, но ущерб был очень несущественный.

В этот раз американские чиновники ожидают, что удары по Ирану будут более интенсивными, чем бомбардировка ядерных объектов в июне прошлого года. По данным Reuters, дату операции выбрали несколько недель назад.

Что предшествовало

Еще за неделю до начала операции Израиля постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что в случае военного нападения Тегеран воспользуется правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и ответит "решительно и соразмерно".

Дипломат направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш и председателю Совет Безопасности ООН. В письме он отметил, что угрозы США применить силу продолжаются, что, по его словам, является явным нарушением Устава ООН и международного права и несет риск втягивания региона в новый кризис и нестабильность.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

