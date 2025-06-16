Израиль ударил по зданию телевидения Ирана в Тегеране во время прямого эфира, есть погибшие. Видео

Армия обороны Израиля подтвердила, что вечером 16 июня атаковала здание иранской государственной телерадиовещательной компании IRIB в Тегеране. СМИ Ирана заявляют о 16 погибших.

Видео дня

Глава израильского МО Исраэль Кац предупредил, что защитники страны "нанесут удар по иранскому диктатору повсюду", передает The Times of Israel. Министр также подчеркнул, что "организация иранского режима, занимающаяся пропагандой и подстрекательством", была атакована Военно-воздушными силами "после широкомасштабной эвакуации местных жителей".

Призыв к эвакуации для жителей 3-го округа Тегерана действительно публиковался пресс-службой ЦАХАЛа перед обстрелом.

После ударов Армия обороны Израиля заявила, что здание IRIB "использовалось вооруженными силами [Исламской Республики Иран] для проведения военных операций под гражданским прикрытием, с использованием собственных средств и активов".

"Удар был нанесен целенаправленно, чтобы максимально свести к минимуму ущерб непричастным [гражданским лицам]", – сказано в сообщении.

Фото и видео с места обстрела подтверждают поражение офисов IRIB; здание в результате загорелось. Один из взрывов попал в прямой эфир телеканала.

Иранское государственное телевидение прерывало вещание после атаки, но спустя несколько часов возобновило передачу сигнала.

Высокопоставленный представитель IRIB Хасан Абедини заявлял, что "военную операцию против новостной сети Исламской Республики Иран" провел "сионистский режим, враг иранской нации".

"Режим [Израиля] не осознавал, что голос исламской революции и великого Ирана не будет заглушен", – добавил Абедини, имея ввиду возобновление вещания.

"Голос Исламской Республики Иран" (Islamic Republic of Iran Broadcasting, сокращенно IRIB) – это государственная телерадиокомпания страны, которая монополизировала радио- и телевещание в Иране. Она была основана в 1979 году, сейчас имеет филиалы и представительства в более чем 20 странах. Общий годовой бюджет IRIB составляет около одного миллиарда долларов США.

Как писал OBOZ.UA:

– Израиль нанес масштабные удары по Ирану ночью в пятницу, 13 июня, начав операцию "Восходящий лев". Военные ликвидировали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них и главнокомандующего КСИР Хосейна Салами.

– После этого стороны продолжали обмениваться взаимными ударами. Детальнее о том, какие иранские объекты уничтожил Израиль и кто из военных и ученых был убит, читайте в нашем материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!