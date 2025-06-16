Израиль нанес мощные удары по Ирану: в Тегеране прогремели взрывы, под атакой телевидение. Видео и фото

Вечером 16 июня Израиль нанес новые удары по Ирану. Под обстрелом оказались окрестности Тегерана; одной из целью атаки было телевидение иранского режима.

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Иранские СМИ заявили, что центр вещания государственной телерадиокомпании IRIB в Тегеране оказался под обстрелом израильских ВВС во время трансляции. Удар попал в прямой эфир. Ведущей, которая что-то эмоционально рассказывала, пришлось убегать со студии.

В The Times of Israel подчеркнули: ранее ЦАХАЛ объявлял эвакуацию из района Тегерана, где расположена штаб-квартира IRIB, а министр обороны страны Исраэль Кац предупреждал: "Иранский рупор пропаганды и подстрекательства находится на пути к исчезновению".

Представитель Армии обороны Израиля призывал мирных жителей 3-го округа Тегерана эвакуироваться немедленно. Это сообщение было распространено на арабском и персидском языках.

Судя по фото и видео с иранской столицы, ударов было несколько.

Позже появилось видео масштабного пожара в здании "Голоса Исламской Республики Иран" (IRIB) после удара. Это государственная телерадиокомпания, монополизирующая радио- и телевещание в стране.

Как ранее писал OBOZ.UA, обострение конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном продолжается уже четвертые сутки. По информации СМИ, иранские топ-чиновники ведут секретные переговоры с Москвой об эвакуации вместе с семьями. Россия якобы готова организовать им безопасный коридор на случай, если ситуация осложнится.

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