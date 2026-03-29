Иран уничтожил дорогостоящий самолет-разведчик США - медиа

Иран нанес ракетный удар по военной базе Принц Султан в Саудовской Аравии в последние дни. В результате атаки были повреждены несколько самолетов США и уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry.

Информацию обнародовало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом операций. Собеседник издания отметил, что самолет стоимостью около 300 млн долларов подвергся удару во время атаки.

На неподтвержденных фото видно, что хвостовая часть борта полностью разрушена, и он не подлежит использованию. Также об инциденте ранее писало Air & Space Forces Magazine.

Уязвимость на земле

Самолет типа AWACS оснащен радаром, размещенным над фюзеляжем, и используется для обнаружения угроз на большом расстоянии и координации боевой авиации. Он дает существенное преимущество во время операций. У США есть более 60 таких машин, поэтому потерю могут компенсировать, но она остается ощутимой.

Бывший офицер ВВС Австралии Питер Лейтон назвал произошедшее серьезным. "Это большое дело. Это показывает, что большие самолеты уязвимы на земле и нуждаются в активной защите. Это сложно обеспечить постоянно, иногда это не срабатывает", – сказал он.

Детали удара

В результате атаки также повреждены другие военные самолеты на базе. Центральное командование США не предоставило оперативного комментария относительно потери борта. Известно, что ранее три самолета E-3 Sentry были потеряны в авариях с момента их ввода в эксплуатацию в конце 1970-х годов.

Во время кампании против Ирана США не теряли пилотируемые самолеты в воздушных боях. В то же время было сбито более десятка ударных беспилотников MQ-9 Reaper, что свидетельствует об опасности воздушного пространства. Американские бомбардировщики, в частности B-52 и B-1B, продолжают наносить удары по целям с помощью дальнобойных крылатых ракет.

Иран за это время выпустил более 1200 баллистических ракет по целям в регионе, а также не менее 3300 крылатых ракет типа Shahed. Один из предыдущих ударов также повредил самолеты-заправщики KC-135 на земле.

Что предшествовало

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне нестабильной. Иран фактически парализовал движение танкеров, что вызвало исторический скачок мировых цен на нефть.

Иранские прокси и регулярные силы регулярно атакуют американские объекты в Сирии, Ираке и Саудовской Аравии. Недавний удар по базе принца Султана привел к ранениям американских военнослужащих и повреждению самолетов.

Чтобы выйти из тупиковой ситуации , Трамп предложил план из 15 пунктов, который Тегеран отверг, расценив его как требование полной капитуляции. Поэтому сейчас регион замер в ожидании 6 апреля – даты окончания объявленного Трампом срока, после которого либо начнутся реальные переговоры, либо последует масштабная военная эскалация.

Напомним, Корпус стражей исламской революции анонсировал удары по американским университетам на Ближнем Востоке. Террористы пригрозили такими атаками после того, как обвинили Соединенные Штаты в разрушении двух иранских университетов.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка оценивает результаты военной кампании против Ирана значительно сдержаннее, чем президент США Дональд Трамп. Несмотря на масштабные удары, Тегеран до сих пор имеет существенный ракетный потенциал и возможность проводить новые атаки.

