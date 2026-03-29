Иран пригрозил ударами по университетам США на Ближнем Востоке: что известно

Корпус стражей исламской революции анонсировал удары по американским университетам на Ближнем Востоке. Террористы пригрозили такими атаками после того, как обвинили Соединенные Штаты в разрушении двух иранских университетов.

Однако боевики "дали шанс" американцам избежать таких ударов. Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно заявлению представителей КСИР, в результате ударов США и Израиля были разрушены два иранских университета. В привычной для себя марене иранский режим тут же начал угрожать ответными ударами.

При этом иранский режим предоставил Америке "дедлайн", чтобы осудить и фактически признать удары по иранским университетам. В таком случае, как утверждают боевики, ответных ударов по американских университетам не будет.

"Если правительство США хочет, чтобы его университеты в регионе были защищены от ответных мер, оно должно осудить бомбардировку университетов в официальном заявлении к 12:00 понедельника, 30 марта, по тегеранскому времени", – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

В заявлении также говорилось, что КСИР советует всем сотрудникам, преподавателям и студентам американских университетов в регионе, а также жителям окрестных районов держаться на расстоянии километра от кампусов.

Несколько американских университетов имеют кампусы, разбросанные по всему региону Персидского залива, например, Техасский университет A&M в Катаре и Нью-Йоркский университет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка оценивает результаты военной кампании против Ирана значительно сдержаннее, чем президент США Дональд Трамп. Несмотря на масштабные удары, Тегеран до сих пор имеет существенный ракетный потенциал и возможность проводить новые атаки.

