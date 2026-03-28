США уничтожили лишь около трети ракет Ирана: данные разведки противоречат словам Трампа

Американская разведка оценивает результаты военной кампании против Ирана значительно сдержаннее, чем президент США Дональд Трамп. Несмотря на масштабные удары, Тегеран до сих пор имеет существенный ракетный потенциал и возможность проводить новые атаки.

По информации агентства Reuters, подтверждено уничтожение лишь примерно трети иранского ракетного арсенала. В то же время судьба еще примерно трети остается неопределенной.

По словам источников агентства, часть ракет могла быть повреждена или засыпана в подземных туннелях и бункерах из-за бомбардировок, однако окончательно установить их состояние сложно. Похожая ситуация складывается и с беспилотными возможностями Ирана. Подтверждено уничтожение примерно трети их потенциала.

Эксперт Николь Граевски отметила, что администрация США могла преувеличить масштабы ослабления иранского военного потенциала, ведь Иран продолжает наносить удары по объектам, которые подвергались интенсивным бомбардировкам. По ее оценке, страна может сохранять около 30% ракетных возможностей.

Такие выводы противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа, который утверждал, что у Ирана осталось "очень мало ракет". В то же время он признал, что даже незначительное количество ракет и дронов представляет серьезную угрозу отметив тогда, что даже 1% арсенала может привести к значительным потерям.

Сложность оценки потерь Ирана

Представитель Пентагона сообщил, что с начала войны количество иранских ракетных и дроновых атак сократилось примерно на 90%. По его словам, Центральное командование США также повредило или уничтожилоболее 66% производственных мощностей Ирана, хотя точную долю уничтоженного вооружения военные не называют.

Израильские военные заявляли, что до конфликта Иран имел около 2 500 баллистических ракет, способных достичь Израиля. В то же время израильская сторона не уточняла количество оставшихся ракет, признавая, что уничтожение остального потенциала будет значительно сложнее.

Американские чиновники также признают сложность точного подсчета остатков арсенала из-за разветвленной системы подземных тоннелей. Один высокопоставленный представитель США заявил, что точную цифру ракет, вероятно, установить никогда не удастся.

Министр обороны США Пит Гегсет подчеркнул, что Иран в значительной степени инвестировал ресурсы в создание туннельной инфраструктуры и ракетных систем, однако США "продолжают их систематически уничтожать".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп считает, что Америка "победила Иран". Сейчас он не хочет заключать перемирие, потому что Соединенные Штаты, по словам республиканца, "буквально уничтожают другую сторону".

