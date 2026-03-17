Иран атаковал посольство США в Багдаде и нефтяные объекты в ОАЭ: что известно о последствиях

На Ближнем Востоке обостряется ситуация с безопасностью – зафиксирована серия атак по объектам в Багдаде и нефтяной инфраструктуре. Под удар попали район посольства США в Ираке и стратегические энергетические объекты.

Инциденты сопровождались взрывами, работой ПВО и пожарами, однако информация о жертвах пока не подтверждается. Об этом сообщает CNN.

По имеющимся данным, в Багдаде беспилотник атаковал отель "Аль-Рашид", расположенный в так называемой "зеленой зоне" — наиболее укрепленной части города, где находятся правительственные учреждения и дипломатические представительства, включая посольство США.

Видео с места происшествия, геолокацию которого подтвердили журналисты, демонстрирует густой дым и пламя над зданием после удара.

В Министерстве внутренних дел Ирака сообщили, что беспилотник задел верхнюю часть ограждения отеля. По результатам осмотра экспертами-криминалистами, жертв нет, а материальный ущерб оценивается как незначительный.

В то же время в сети распространяются видео, на которых зафиксированы взрывы вблизи посольства США в Багдаде. По информации, подтвержденной журналистами, один из снарядов, предположительно выпущенный с беспилотника, упал в районе дипломатического комплекса. Системы противовоздушной обороны перехватили еще один объект в воздухе примерно в 600 метрах от здания посольства.

Кроме того, иракская сторона сообщила об атаке на нефтяное месторождение Маджнун, расположенное на юге страны. Детали относительно масштабов повреждений пока уточняются.

Ранее представитель главнокомандующего вооруженных сил Ирака Сабах аль-Нуман заявил, что под удар попали сразу несколько объектов: штаб-квартира посольства США, отель "Аль-Рашид" и нефтяное месторождение. Таким образом, атаки носили комплексный характер и были направлены как на дипломатическую, так и на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя неделю ракетных обстрелов стран Персидского залива президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что теперь удары по соседним странам прекратятся. Также он цинично "извинился" за неделю обстрелов по ОАЭ, Сирии, Кипру, Саудовской Аравии, Катару, Кувейту и Бахрейну, Иордании, Ираку и Азербайджану. В то же время Пезешкиан предупредил, что иранский режим в любой момент может возобновить обстрелы.

