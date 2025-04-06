Иран привел свою армию в состояние повышенной готовности на фоне напряжения с США – Reuters

В Иране отвергли требование американского президента Дональда Трампа о прямых переговорах относительно своей ядерной программы. Тегеран предупредил соседние страны, на которых размещены американские базы, о "последствиях" в случае помощи Вашингтону совершить удар, а также привел свою армию в состояние боевой готовности.

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Об этом пишет Reuters с ссылкой на слова высокопоставленного американского чиновника. По словам собеседника журналистов, Иран хочет предложить Штатам непрямые переговоры через Оман, давний канал для сообщений между соперничающими государствами.

"Непрямые переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона в отношении политического решения с Ираном", – сказал чиновник.

По его словам, в случае согласия США, диалог может стартовать в ближайшее время, хотя путь к нему будет "тернистым".

Также Иран направил уведомления Ираку, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Турции и Бахрейну о том, что любая поддержка нападения США на Иран, включая использование их воздушного пространства или территории американскими военными во время нападения, будет считаться актом враждебности, сказал источник Reuters.

Такой акт, отметил он, "будет иметь для них серьезные последствия". Кроме того, Верховный лидер аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной готовности.

Напомним, что накануне издание Daily Express со ссылкой на источники, близкие к администрации Трампа, писало, что Иран может "перестать существовать" до сентября 2025 года, если не согласится на сделку о неядерном статусе. Вашингтон требует от Тегерана избавиться от своей ядерной программы.

Собеседники журналистов утверждают, что у Ирана остается все меньше времени для заключения сделки и демонтажа своей ядерной программы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в марте 2025 года Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится". Президент США требует от Тегерана отказаться от развития ядерной программы.

– Иранский верховный лидер Али Хаменеи ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

– По возвращении Дональда Трампа в Белый дом Тегеран резко увеличил запасы высокообогащенного до 60% урана. С декабря прошлого года эти запасы в Иране выросли вдвое. Этого урана может быть достаточно для производства шести ядерных бомб.

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