Иран предупредил об ударах по американским базам на Ближнем Востоке в случае атаки США – Reuters

На фоне возможного военного ответа США на силовое подавление протестов в Иране американцы якобы выводят часть персонала со своих баз на Ближнем Востоке. Это мера предосторожности на случай, если Тегеран атакует эти объекты.

Видео дня

О том, что Исламская Республика Иран угрожает Соединенным Штатам возмездием, заявило Reuters. Агентство ссылается на информацию собственных источников: официальных подтверждений по состоянию на вечер 14 января не было.

Что известно о ситуации

Американский чиновник утверждает, что некоторые сотрудники покинули ключевые военные базы США в регионе, учитывая обострение напряженности.

Великобритания якобы тоже вывела часть персонала с авиабазы в Катаре накануне возможных ударов США и иранского ответа.

В Катаре заявили, что сокращение войск на авиабазе Аль-Удейд – крупнейшей базе Соединенных Штатов на Ближнем Востоке – "осуществляется в ответ на текущую региональную напряженность".

По словам трех дипломатов, объект покинула "часть персонала". Никаких признаков массовой эвакуации и перевозки военных автобусами к футбольному стадиону и торговому центру (как это произошло за несколько часов до иранского ракетного удара в прошлом году) не было.

Иран предупредил об ответе

В то же время высокопоставленный иранский чиновник, имя которого не раскрывается, заявил, что Тегеран обратился к союзникам Вашингтона в регионе (в частности Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции), предупредив: американские базы в этих странах будут атакованы, если администрация Дональда Трампа даст приказ на военную операцию.

Кроме этого, иранские дипломаты просили у американских союзников предотвратить нападение Вашингтона.

Как писал OBOZ.UA:

– Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря 2025 года. Точное количество убитых неизвестно: американская правозащитная группа HRANA (по состоянию на 14 января) подтвердила смерть 2403 протестующих и 147 человек, связанных с правительством, а также 18 137 арестов.

– Министр юстиции Ирана Амирхоссейн Рахими утверждает, что каждый, кто вышел на улицы и был арестован после призывов шаха в изгнании Резы Пехлеви, является "преступником".

– 13 января президент США Дональд Трамп призывал иранцев продолжать активные действия против власти, обещая, что "помощь уже в пути". За день до этого он ввел пошлины в размере 25% на все коммерческие операции с Америкой для стран, которые сотрудничают с Ираном.

– Компания SpaceX Илона Маска открыла бесплатный доступ к спутниковому интернету Starlink для пользователей в Иране, поскольку власти страны ограничивают доступ к сети.

