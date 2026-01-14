Маск сделал бесплатным Starlink в Иране на фоне массовых протестов – Bloomberg

Компания SpaceX Илона Маска открыла бесплатный доступ к спутниковому интернету Starlink для пользователей в Иране на фоне массовых антиправительственных протестов и многодневного отключения связи. Решение позволяет иранцам, которые уже имеют приемники, подключаться к сети без абонентской платы, несмотря на официальный запрет сервиса в стране.

По словам Ахмадяна, SpaceX отменила оплату подписки Starlink в Иране, что позволило владельцам спутниковых терминалов получить доступ к интернету бесплатно. Об этом сообщает Bloomberg.

Предоставление бесплатного доступа происходит на фоне масштабных протестов в Иране, которые продолжаются более двух недель. По данным правозащитников, в беспорядках могли погибнуть тысячи людей, а власти страны системно ограничивают доступ к интернету, пытаясь подавить координацию протестного движения.

Президент США Дональд Трамп публично заявил, что рассматривает возможность привлечения Starlink для восстановления связи в Иране, и подтвердил намерение лично связаться с Илоном Маском. Он подчеркнул, что спутниковый интернет может стать инструментом поддержки протестующих.

Несмотря на официальный запрет Starlink в Иране, по оценкам активистов, в стране уже находится более 50 тысяч приемников, которые были ввезены контрабандой. В то же время иранские силовые структуры пытаются блокировать сигнал и преследуют пользователей сервиса. Государственное агентство IRIB News сообщило об изъятии партии электронного оборудования, которое власти назвали средствами "шпионажа и саботажа", среди которых, вероятно, были терминалы Starlink.

Starlink все чаще используется как инструмент геополитического влияния. Ранее спутниковый интернет Маска обеспечивал связь в Украине после полномасштабного вторжения России, а также временно предоставлял бесплатный доступ гражданам Венесуэлы во время политического кризиса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп публично дал понять, что время переговоров с Ираном прошло и Вашингтон готов к более жестким действиям на фоне массовых антиправительственных протестов в стране. В Белом доме тем временем готовят варианты военного и невоенного давления, хотя среди союзников Трампа растет беспокойство возможными последствиями эскалации. Раскол проходит и внутри его политической команды.

