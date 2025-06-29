Трампу это не понравится. В МАГАТЭ сделали тревожное заявление по поводу ядерных возможностей Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил возможность Ирана продолжать двигаться к созданию ядерного оружия. По его мнению, Тегеран может возобновить обогащение урана "в течение нескольких месяцев".

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Гросси подчеркнул, что в результате атак США и Израиля уничтожить все иранские ядерные объекты не удалось. Об этом сообщает CBS News.

По информации гендиректора МАГАТЭ, Иран, скорее всего, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на ущерб, нанесенный нескольким ядерным объектам в результате атак. Гросси, отметил, что некоторые из этих объектов все еще существуют и могут функционировать.

"Я бы сказал, что за несколько месяцев они смогут запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран, или даже меньше", – сказал Гросси.

Еще один ключевой вопрос заключается в том, смог ли Иран переместить свои запасы высокообогащенного урана до атак США и Израиля. Речь идет об уране, обогащенном до 60% – выше уровня для гражданского использования, но ниже оружейного.

Этот материал, если его еще больше очистить, теоретически мог бы быть достаточным для производства более девяти ядерных бомб. По словам Гросси, на данный момент неизвестно, куда именно Тегеран переместил этот уран.

"Мы не знаем, где может находиться этот материал. Так что некоторые могли быть уничтожены в ходе атаки, но некоторые могли быть перемещены. Поэтому в какой-то момент должно быть разъяснение. Нам необходимо иметь возможность установить и подтвердить, что там находится, где это находится и что произошло", – говорит гендиректор МАГАТЭ.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа обсуждала и продолжает обсуждать с высшим руководством Ирана возможность получения до 30 миллиардов долларов для развития гражданской ядерной программы производства энергии в обмен на отказ от военной ядерной программы страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран решил запретить генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси доступ к своим ядерным объектам и приказал убрать оттуда камеры наблюдения. Власти страны утверждают, что Тегеран обнаружил получение правительством Израиля "конфиденциальных данных об объектах".

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