Иран начал восстанавливать ядерные объекты? Журналистам попали в руки спутниковые снимки

Спутниковые снимки указывают на то, что Иран, вероятно, приступил к восстановлению инфраструктуры своей ядерной программы после повреждений, нанесённых в ходе американских ударов. Признаки такой активности зафиксированы на нескольких объектах страны, в частности вблизи Тегерана.

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Эксклюзивные спутниковые снимки получил и проанализировал телеканал CNN совместно с Институтом науки и международной безопасности. По оценке журналистов, обнаруженная активность поднимает вопрос о том, не начал ли Тегеран восстановительные работы ещё до того, как президент США Дональд Трамп фактически объявил о прекращении действия соглашений и приказал нанести новые удары по стране.

По информации CNN, спутниковые снимки из нескольких районов Ирана демонстрируют признаки работ, которые могут свидетельствовать о восстановлении ядерной инфраструктуры. В частности, внимание аналитиков привлекли объекты, ранее пострадавшие во время американской военной кампании.

Среди них называют комплекс в поселке Парчин недалеко от Тегерана, который неоднократно становился целью ударов, а также объект, известный как "Гора Пиксакс". Именно на этих площадках, по оценке журналистов и экспертов, в настоящее время наблюдается активность.

Что предусматривал меморандум

CNN отмечает, что зафиксированные изменения могут свидетельствовать о начале работ, которые потенциально противоречат рамочным договоренностям между Ираном и Соединенными Штатами. Речь идет о меморандуме, заключенном в конце июня, согласно которому Иран обязывался не предпринимать действий, направленных на получение или разработку ядерного оружия.

В то же время телеканал подчеркивает, что именно эти признаки стали поводом для дополнительных вопросов о том, когда именно могли начаться работы и соответствовали ли они принятым обязательствам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США отменили санкции против иранской нефти. Администрация президента Дональда Трампа разрешила добычу, доставку и продажу иранской нефти в течение 60 дней.

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