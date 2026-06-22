США сняли нефтяные санкции с Ирана, но есть нюанс: Бессент раскрыл подробности

США отменили санкции в отношении иранской нефти. Администрация президента Дональда Трампа разрешила добычу, поставку и продажу иранской нефти в течение 60 дней.

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Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Лицензия Минфина США будет действовать до 21 августа 2026 года. Как заявил на своей странице в социальной сети X глава Минфина Скотт Бессент, это стало частью соглашения, которое Вашингтон и Тегеран достигли в ходе недавних мирных переговоров.

"В соответствии с текущими продуктивными переговорами в Швейцарии Иран обязался обеспечить свободный и открытый транзит через Ормузский пролив и разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) въезд в свою страну. В рамках этой программы Министерство финансов выдало временную 60-дневную генеральную лицензию, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти", – написал Бессент.

Впрочем, в минувшие выходные представители Ирана заявили о закрытии Ормузского пролива, хотя позже в Центральном командовании США сообщили, что одна из главных нефтяных артерий мира продолжает пропускать танкеры. Перед этим 18 июня ВМС США сняли блокаду портов и прибрежных районов Ирана, а загруженные нефтью иранские супертанкеры включили свои транспондеры, которые были выключены с начала конфликта в марте, и начали покидать регион.

Условия ослабления санкций

Снимаются все ограничения на иранскую нефть и нефтепродукты, а также на суда, подпадающие под санкции , введенные Кодексом федеральных правил и рядом президентских указов в 2018–2020 годах.

, введенные Кодексом федеральных правил и рядом президентских указов в 2018–2020 годах. Разрешаются любые долларовые платежи правительству Ирана или любому лицу, подпадающему под санкции, за приобретение иранской нефти.

или любому лицу, подпадающему под санкции, за приобретение иранской нефти. Запрещены операции с иранскими предприятиями, находящимися в совместной собственности с другими подпадающими под санкции владельцами – например, с лицами из КНДР, Кубы или временно оккупированных территорий Украины.

В то же время о замороженных активах Ирана в документе не говорится. Также продолжают действовать санкции Европейского Союза и Организации Объединенных Наций – в частности, эмбарго на ввоз иранской нефти в страны ЕС и поставки оружия в эту страну членами ООН.

Как уже сообщал OBOZ.UA, отношения двух стран по-прежнему трудно назвать хорошими. 21 июня Трамп пригрозил Ирану новыми ударами и жесткими мерами в случае блокирования Ормузского пролива или продолжения поддержки Тегераном террористических группировок в Ливане, на что ему напомнили, что США за более чем сто дней войны не смогли этого сделать.

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