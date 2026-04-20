Иран изучает войну в Украине для обновления военной стратегии: в FT раскрыли подробности

Иран изучает опыт войны в Украине, чтобы улучшить ведение войны, в частности с использованием дронов. Там считают необходимым внести существенные изменения в структуре вооруженных сил Ирана.

Об этом отмечает Financial Times. Особенно интересует опыт Украины в борьбе с противником, который численно превосходит.

Что известно

В Иране анализируют опыт войны в Украине, чтобы адаптировать свою оборонную доктрину. Противостояние Украины врагу, который численно превосходит, рассматривается как пример для развития собственной оборонной промышленности и тактики ведения боевых действий.

О необходимости существенных изменений в структуре вооруженных сил Ирана заявил один из военных руководителей Хосейн Дадванд, отвечающий за подготовку личного состава. По его словам, опыт войны в Украине показал критическую важность массового использования недорогих беспилотников и внедрения технологий искусственного интеллекта. Он также отмечает необходимость повышения мобильности армии и усиления киберопераций.

Также в иранских военных кругах продолжаются дискуссии о направлениях перевооружения. Часть экспертов считает необходимым дальнейшее развитие беспилотных систем, тогда как для других приоритетом является закупка современной авиации и модернизация устаревшей инфраструктуры.

Кроме этого, в Иране говорят о внутренних проблемах армии, таких как просчеты в планировании, недостаток квалифицированных кадров и потребность в техническом обновлении.

