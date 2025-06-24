Иран больше не способен создавать ядерное оружие, – Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после воскресного удара американских ВВС по его ядерным объектам Иран больше не в состоянии создать ядерное оружие. Ранее Тегеран был очень близок к этому.

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Об этом Вэнс сказал в интервью Fox News. Он отметил, что атака Соединенных Штатов по объектам Ирана уничтожила оборудование, которое имела Исламская Республика.

"Иран был очень близок к тому, чтобы иметь ядерное оружие... Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с тем оборудованием, которое у них есть, потому что мы его уничтожили", – заявил вице-президент.

По словам Вэнса, в США надеются, что после "уничтожения" иранской ядерной программы Тегеран не будет пытаться ее возобновить.

Он добавил, что теперь США стремятся "достичь долгосрочного урегулирования..., которое обеспечит мир в регионе". Политик также предупредил, что если Иран захочет создать ядерное оружие в будущем, ему снова придется иметь дело с американскими военными.

Напомним: в ночь на воскресенье, 22 июня, американские Военно-воздушные силы нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп заявил о "полном и безвозвратном уничтожении" ключевых ядерных объектов Ирана после американской атаки.

Джей Ди Вэнс тогда отметил, что удары ВВС США по ядерным объектам Ирана были мотивированы оценками американской, а не израильской разведки. Соединенные Штаты присоединились к операции, потому что Исламская Республика "была слишком близко" к созданию ядерного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран в понедельник, 23 июня, атаковал американские базы в Катаре и Ираке. Президент США Дональд Трамп после этого объявил "время для мира".

Он также с насмешкой прокомментировал "очень слабый ответ" Ирана на американский удар по его ядерным объектам. По его словам, Тегеран выпустил 14 ракет, из которых 13 – сбили, а одну ракету намеренно "пропустили", потому что она двигалась в "безопасном направлении".

Впоследствии Трамп объявил, что между Израилем и Ираном была достигнута договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня". Оно начнется примерно через шесть часов, после того, как Израиль и Иран завершат свои миссии.

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