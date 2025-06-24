13 ракет сбили и одной дали упасть в пустыне: Трамп посмеялся над ответом Ирана на удар по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп с насмешкой прокомментировал "очень слабый ответ" Ирана на американский удар по его ядерным объектам. По его словам, Тегеран выпустил 14 ракет, из которых 13 – сбили, а одну ракету намеренно "пропустили", потому что она двигалась в "безопасном направлении".

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Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что ни один гражданин США и Катара во время атаки не пострадал.

"Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, которого мы и ожидали, и который мы очень эффективно отбили. Было выпущено 14 ракет – 13 были сбиты, а 1 была "выпущена", поскольку она двигалась в безопасном направлении", – написал он.

Кроме того, что все граждане уцелели, "почти не было нанесено никакого ущерба". Трамп отметил, что потерь и ранений удалось избежать, поскольку Иран заранее сообщил США о запланированной атаке.

"Самое главное, что они вытащили все это из своей "системы", и, надеюсь, больше не будет ненависти. Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заблаговременно уведомил нас, что позволило избежать потерь и ранений. Возможно, Иран теперь может перейти к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом буду призывать Израиль сделать то же самое. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" – заявил президент США.

В отдельной заметке Трамп поблагодарил эмира Катара шейха Тамим бин Хамад Аль Тани "за все, что он сделал для достижения мира в регионе".

"Относительно сегодняшнего нападения на американскую базу в Катаре, я рад сообщить, что, кроме того, что ни один американец не погиб и не получил ранений, что очень важно, также не было убитых и не раненых катарцев. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" – написал президент США.

Кроме этого, Трамп поздравил мир с тем, что "настало время для мира".

Напомним, что вечером 23 июня Иран атаковал американские базы в Катаре и Ираке. Исламская Республика, в частности, запустила ракеты по авиабазе США Аль-Удейд в Дохе, которую считают крупнейшей американской базой на Ближнем Востоке.

Тегеран назвал свою операцию "Благовещение победы", для которой могли использовать такое же количество бомб, которое применили США для ударов по ядерным объектам Ирана.

Представитель МИД Катара заявил, что благодаря противовоздушной обороне был отражен удар Ирана. В результате нападения никто не пострадал, поскольку персонал был заблаговременно эвакуирован.

Для атаки Иран использовал баллистические ракеты малой и средней дальности, пишет The Washington Post со ссылкой на представителей Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на многочисленные заявления официальных представителей Вашингтона о том, что целью США не является смена режима в Иране, американский президент Дональд Трамп 22 июня намекнул на обратное. Судя по всему, он рассматривает этот вариант, поскольку хочет "сделать Иран снова великим".

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