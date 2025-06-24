'Благослови Боже Ближний Восток': Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник, 24 июня, заявил, что между Израилем и Ираном была достигнута договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня". Оно начнется примерно через шесть часов, после того, как Израиль и Иран завершат свои миссии.

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Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social. По его словам, прекращение огня будет введено поэтапно.

"Официально Иран начнет перемирие, а после 12 часов Израиль начнет перемирие, а после 24 часов мир будет приветствовать официальное ЗАВЕРШЕНИЕ 12-дневной войны. Во время каждого перемирия другая сторона будет оставаться МИРОЛЮБНОЙ", – заявил Трамп.

Он предположил, что все сработает как надо, и поздравил обе страны, Израиль и Иран, с тем, что им "хватило выдержки, мужества и ума закончить то, что следует назвать "12-дневной войной".

"Это война, которая могла длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло, и никогда не произойдет! Боже, благослови Израиль, Боже, благослови Иран, Боже, благослови Ближний Восток, Боже, благослови Соединенные Штаты Америки, и БОЖЕ, благослови МИР!" – резюмировал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран в понедельник, 23 июня, атаковал американские базы в Катаре и Ираке. Президент США Дональд Трамп после этого объявил "время для мира".

Он также с насмешкой прокомментировал "очень слабый ответ" Ирана на американский удар по его ядерным объектам. По его словам, Тегеран выпустил 14 ракет, из которых 13 – сбили, а одну ракету намеренно "пропустили", потому что она двигалась в "безопасном направлении".

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