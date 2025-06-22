'Они были слишком близки к созданию ядерного оружия': Вэнс объяснил решение Трампа нанести удары по Ирану

Удары ВВС США по ядерных объектах Ирана были мотивированы оценками американской, а не израильской разведки. Соединенные Штаты присоединились к операции, потому что Исламская Республика "была слишком близко" к созданию ЯО.

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Об этом в эфире NBC 22 июня заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Он назвал открытым вопрос того, были ли иранцы "в неделях или в месяцах" от этого, но все же "они были слишком близки к созданию ядерного оружия, что не удовлетворяло президента Соединенных Штатов" Дональда Трампа.

"Поэтому он и выбрал это действие", – сказал Вэнс, имея ввиду бомбардировки целей в Иране, связанных с обогащением урана.

Он подчеркнул, что Вашингтон не находятся в состоянии войны с Тегераном. "Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана", – заявил вице-президент.

Политик отказался подтвердить со 100% уверенностью, что ядерные объекты Исламской Республики полностью уничтожены. Вместо этого он сказал, что США "существенно задержали" возможность разработать ядерное оружие.

"Я не собираюсь вдаваться в секретные разведданные о том, что мы видели на месте событий в Иране. Но мы видели многое, и я совершенно уверен, что мы существенно задержали разработку ими ядерного оружия – а это и было целью этой атаки", – заверил Вэнс.

По его мнению, иранская ядерная программа отброшена назад на "много-много лет".

Журналистка спросила, на какие разведданные опиралось решение Трампа – израильские или американские?

"Конечно, мы делимся разведданными со многими агентствами, британскими, израильскими и так далее. Но именно наши разведданные побудили нас действовать", – ответил вице-президент.

По его словам, США выяснили, что "Иран производил высокообогащенный уран, что согласуется только с их желанием создать ядерное оружие". И хотя в марте 2025 года Вашингтон считал переговоры с Тегераном в некоторой степени продуктивными, к середине мая "иранцы, похоже, стали блокировать" диалог.

Это, как высказался Вэнс, "на самом деле было скрытой историей". "Иранцы прекратили вести добросовестные переговоры, и это стало настоящим катализатором", – подчеркнул он.

Также журналистка спросила, поддержит ли Белый дом убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Вэнс утверждает, что решение за Израилем, так как позиция США заключается в том, что "мы не хотим смены режима".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Соединенные Штаты Америки нанесли удары по Исламской Республике Иран в ночь на 22 июня. Целями были три ключевые ядерные объекта страны.

– После этого Иран обвинил США в серьезном нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия. Тегеран назвал заводы по обогащению урана "мирными ядерными установками" и пообещал Вашингтону "вечные последствия".

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