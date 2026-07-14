Не Украина: путешественник побывал во всех странах бывшего СССР и назвал лучшую

Для многих иностранных граждан постсоветские территории долгое время казались чем-то однообразным и лишенным индивидуальности. Лишь глобальные геополитические изменения и трагические события последних лет заставили мир осознать, что каждое из этих государств обладает уникальной культурой, собственной идентичностью и самобытным мировоззрением.

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Популярный британский блогер Бенджамин Рич, автор канала Bald and bankrupt, за годы своих путешествий посетил каждую из 15 бывших республик. На основе сотен встреч с местными жителями, анализа быта, визовых правил и остатков советского наследия он составил личный рейтинг и определил своего фаворита.

Лидеры рейтинга

Абсолютным лидером рейтинга и любимой республикой блогера стала Беларусь, занявшая первое место. Это место настолько вдохновило британца, что он посвятил ему книгу, а впоследствии снимал репортажи на территориях, пострадавших от радиации. Для путешественника Беларусь стала пространством удивительных человеческих историй и искреннего общения с отшельниками или случайными знакомыми за бокалом местных напитков.

На почетном втором месте оказалась Молдова, которую путешественник считает неизведанной европейской жемчужиной с уникальной аутентичностью и феноменальным гостеприимством.

Замыкает почетную тройку лидеров Украина, которая заняла третье место и навсегда покорила сердце британца, ведь он посещал ее более 30 раз, начиная с 1993 года. Автор подчеркнул, что украинцы обладают идеальным балансом открытости и гостеприимства, а легендарные украинские бабушки делают каждую поездку незабываемой. В отличие от других республик, Украина привлекательна не только своей столицей, но и самобытными Харьковом, Одессой, Львовом и Переяславлем.

Четвертое место в рейтинге занял высокогорный Кыргызстан, где блогер обрел настоящих друзей и пережил немало опасных, но увлекательных приключений.

россия, несмотря на огромное значение в подростковые годы автора и яркие воспоминания о московской жизни 90-х, поднялась лишь на 5-е место. Причиной такого результата стали многочисленные проблемы с законом во время путешествий: путешественника дважды ограбили в провинциальных городках, заставляли просить прощения на камеру и в конце концов арестовали в Сибири.

На 6-е место вышла дружественная автору Литва с ее сплоченными гражданами, а вслед за ней, на 7-м месте, расположилась Армения с ее мощными историческими корнями.

Восьмое место занял Узбекистан, привлекший блогера удивительным наследием Шелкового пути и низкими ценами.

Девятую позицию заняла Латвия, которую британец иронично назвал "братом Эстонии в Adidas" из-за специфической уличной атмосферы и заметных контрастов между запущенными регионами и центром.

На 10-м месте оказалась популярная среди многих Грузия, рейтинг которой блогер понизил из-за грубости в сфере обслуживания, несмотря на признание её фантастической кухни и природы.

Таджикистан занял 11-е место благодаря величественным горам и советской архитектуре.

Аутсайдеры рейтинга

В нижней части списка оказались страны, которые по разным причинам стали наименее подходящими для приключений путешественника. Технологичная Эстония заняла лишь 12-е место, поскольку ее безопасность и спокойный европейский ритм жизни совершенно не соответствовали экстремальному стилю жизни британца. На 13-м месте оказался Азербайджан, который хоть и встретил путешественника приветливыми людьми и комфортной столицей, однако показался ему слишком однообразным за пределами Баку.

Казахстан занял 14-е место: блогера отпугнули слишком большие расстояния, однообразные пейзажи за окном поезда и неприятные инциденты с местными таксистами. В самом конце рейтинга, заняв самое низкое 15-е место, оказался Туркменистан. Автор назвал его самой сложной для посещения страной из-за строгих ограничений свободы передвижения, тотального контроля, жесткой визовой системы и проблем с базовой инфраструктурой и интернетом.

Полный рейтинг постсоветских стран по версии Bald and bankrupt:

Беларусь Молдова Украина Кыргызстан россия Литва Армения Узбекистан Латвия Грузия Таджикистан Эстония Азербайджан Казахстан Туркменистан

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