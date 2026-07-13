"Нам нужно спасать жизни": Зеленский рассказал, сколько ракет для Patriot потребуется Украине зимой

Украине необходимо получить 300 ракет для систем Patriot на зимний период. Именно такой запас поможет лучше защитить страну от российских атак и лишит Кремль возможности рассчитывать на затягивание войны до зимы.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите Коалиции желающих во Франции 13 июля. Он подчеркнул, что Украина уже рассчитала необходимый объем помощи и обратилась к партнерам с конкретным запросом.

"Мы подсчитали, что в этом пакете должно быть 100 ракет для "Патриот" в месяц — 300 ракет на зиму. Прошу вас это рассмотреть", — сказал президент.

Подготовка к зиме

Зеленский отметил, что подготовку к следующему отопительному сезону нужно начинать уже сейчас. В то же время Украина продолжает работать над тем, чтобы заставить Россию перейти к дипломатическому пути.

"Нужно уже сейчас готовиться к следующей зиме. Конечно, мы прилагаем максимум усилий, чтобы подтолкнуть Россию к дипломатии. И это лето уже стало самым сложным для России. Наши дальнобойные операции и удары средней дальности будут продолжаться. Мы будем их усиливать", – подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что одним из ключевых элементов общей безопасности должен стать зимний пакет ракет для противовоздушной обороны.

"Если у нас будет достаточная защита на зиму, у России будет значительно меньше поводов затягивать войну до зимы", – заявил Зеленский.

Сотрудничество в области обороны

Отдельно президент сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом относительно лицензионного производства систем Patriot.

"Мы с президентом Трампом достигли важной договоренности о лицензиях на производство систем "Пэтриот". Наши команды сейчас работают над реализацией этой действительно исторической политической договоренности. Мы очень долго работали над этим", — сказал он.

По словам Зеленского, Украина и в дальнейшем будет развивать многоуровневую систему противовоздушной обороны совместно с союзниками. Он подчеркнул, что наряду с Patriot важную роль играют также комплексы SAMP/T, IRIS-T, NASAMS и проект FREYJA.

Усиление защиты

Президент подчеркнул, что чем более разнообразной будет система противовоздушной обороны, тем сложнее России будет создавать угрозы для Украины и европейских стран.

"Но мы всегда подчеркиваем, что чем разнообразнее будет наша оборона, тем сложнее будет нашим врагам подрывать безопасность в Европе. Именно поэтому нам нужно двигаться быстрее в вопросах "Пэтриотов", а также SAMP/T, IRIS-T, NASAMS и, конечно, нашего проекта FREYJA", – заявил Зеленский.

Он также выразил убеждение, что европейские государства способны самостоятельно обеспечить надлежащий уровень защиты от баллистических угроз.

"Я убежден, что Европа способна обеспечить себе достаточную защиту от любой баллистической угрозы. А еще Европа способна вносить весомый вклад в глобальную безопасность", – сказал президент.

Что предшествовало

Как сообщалось, сегодня в Париже состоялась учредительная встреча Антибаллистической коалиции. Одним из главных направлений её работы станет реализация проекта FREYJA, рассчитанного на ближайшие 12 месяцев.

"Здесь, во Франции, мы начали сегодня с учредительной встречи нашей Антибаллистической коалиции. Надеюсь, что проект FREYJA увенчается успехом и укрепит нашу антибаллистическую защиту. Приглашаю присоединиться всех, кто заинтересован и способен внести вклад в нашу совместную работу. Мы должны двигаться как можно быстрее и выполнить эту задачу на высоком уровне. Мы способны на это", — отметил глава государства.

Президент Зеленский добавил, что проект рассчитан на ближайший год, однако защищать украинцев нужно уже сегодня. Именно поэтому он призвал партнеров уделить особое внимание поставкам ракет для противовоздушной обороны.

"Этот проект рассчитан на ближайшие 12 месяцев. Нам также нужно защищать жизни здесь и сейчас. У нас есть надежные европейские системы – SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. И, конечно, самыми важными системами на сегодняшний день для защиты жизни от российской баллистики остаются "Патриоты". Нам нужны ракеты для ПВО — это ежедневная потребность, и я прошу вас сосредоточиться на этой поддержке", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июля президент Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в саммите "коалиции желающих" и встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как отметил глава государства, ключевым приоритетом переговоров станет усиление противоракетной защиты Украины.

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