"Пойду в армию". Дочь известного режиссера, погибшего на фронте, приняла неожиданное решение

Дочь кинорежиссера Олега Бобало, который добровольцем ушел на фронт и погиб в декабре 2022 года, после страшной вести решила вступить в ВСУ. Она начала учиться стрелять и мечтала стать оператором дронов.

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От этого шага девушку в конце концов отговорили сослуживцы отца. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала актриса Анна Яремчук-Бобало.

По словам актрисы, после гибели на войне мужа, режиссера Олега Бобала, их дочь Лиза твердо заявила, что хочет идти воевать: "Сказала: „Я пойду в армию, ты меня не отговоришь"". Даже начала готовиться. Ходила на стрельбы, научилась обращаться с оружием. Хотела стать оператором дронов. Но сослуживцы Олега начали ее отговаривать. Говорили: "Твой папа погиб, чтобы ты жила, чтобы была в безопасности. Учись, работай. Нам нужны живые украинцы. Ведь за кого мы тогда будем воевать, если никого не останется?" Мне кажется, именно их слова повлияли на нее.

Яремчук-Бобало также вспомнила, что за день или два до гибели отца Лизе приснился страшный сон: "Буквально за день или два до его гибели она написала мне: "Приснилось, что папа погиб. Что мы его хороним..." Я стала ее успокаивать: "Это, наоборот, хороший сон, говорят, что после такого человек будет долго жить".

Самым тяжелым, по словам Анны, стал телефонный звонок дочери, которая живет за границей, с трагической новостью: "Набрала. Говорит: „Еду в трамвае на работу". Я сказала: „Выйди, пожалуйста, из трамвая". Она сразу начала спрашивать: „Мама, что случилось?" Повторила: „Выйди, пожалуйста". Когда она вышла, сказала только одну фразу: "Папа погиб". И ее крик... Не забуду его никогда в жизни. Потом Лиза рассказывала, что в тот момент просто упала на колени в грязную лужу возле остановки. Упала и кричала. На той остановке вдруг оказался мужчина. Как он потом рассказал, уже более 20 лет живет в Праге, сам украинец. Он подбежал: "Девочка, что случилось?" Помог ей подняться, отвел в аптеку, купил лекарства, чтобы обработать колени. И просто сидел рядом, пока не приехали её друзья".

Со временем дочь погибшего режиссера нашла в себе силы постепенно вернуться к жизни. На следующий день после гибели отца она забрала из приюта тяжело больного кота, которого несколько месяцев лечила и в конце концов спасла. "Мне кажется, именно эта забота помогла ей постепенно вернуться к жизни. Сейчас она работает в языковой школе в Праге и помогает украинским детям, которые из-за войны оказались за границей", – уверена мама Елизаветы.

Полное интервью с Анной Яремчук-Бобало читайте на OBOZ.UA здесь.

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