Слухи о переезде в РФ и бизнесе в Украине: как изменилась бывшая певица Ассоль после загадочного "исчезновения" и где она сейчас

Украинская певица Екатерина Гуменюк, известная как Ассоль, а впоследствии под псевдонимом SWOIIA, в последнее время практически не появлялась в информационном пространстве. После перезапуска карьеры с новым творческим образом артистка внезапно исчезла из соцсетей, а вместе с ней исчезли и ее крупные интервью последних лет.

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Это породило волну слухов, среди которых были и неподтвержденные предположения о возможном переезде певицы в Россию. Впрочем, уже в мае этого года артистка неожиданно вернулась в Instagram и снова начала вести страницу. Правда, за время своего отсутствия и после возвращения она так и не представила новых песен, а сосредоточилась на собственном деле.

Вскоре после смены сценического образа и псевдонима SWOIIA без объяснений прекратила любую публичную деятельность. Ее страница в Instagram стала недоступной, так же исчез аккаунт в TikTok. Кроме того, с YouTube было удалено интервью певицы Алексею Суханову. Причины такого решения артистка не комментировала.

В мае в Telegram-канале блогера Богдана Беспалова появилось сообщение о том, что "ходят слухи, что певица Ассоль (SWOIIA) удалила все аккаунты в соцсетях и переехала в РФ". При этом блогер не утверждал, что эта информация достоверна, а лишь обратился к подписчикам с вопросом, известны ли кому-нибудь подробности.

На данный момент никаких подтверждений этим предположениям нет. Ассоль не делала заявлений о возможном переезде, а после возвращения в соцсети начала публиковать фото из разных стран, в том числе и из Украины. В настоящее время геолокация ее профиля также указывает на Украину.

После появления в соцсетях сообщений о возвращении на сцену она так и не сделала официального заявления. В частности, за это время Ассоль не выпустила ни одной новой композиции.

Вместо этого она развивает собственный бренд украшений из натуральных камней. На днях артистка сообщила, что ее бизнесу исполнилось три года.

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