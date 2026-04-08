'Идут очень напряженные переговоры': Трамп ответил премьеру Пакистана относительно продления срока ультиматума Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о проведении интенсивных переговоров о прекращении войны с Ираном. В частности, он рассматривает инициативу премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа о двухнедельном прекращении огня.

Как сообщает CNN, именно так ответил президент США в телефонном интервью вещателю. Однако Трамп отказался раскрывать детали, ссылаясь на динамику процесса.

"Я не могу вам сказать, потому что сейчас мы ведем очень напряженные переговоры", – заявил Дональд Трамп.

Ранее в Белом доме подтвердили вещателю, что "ответ поступит" после того, как президент будет полностью проинформирован о деталях плана, предложенного пакистанской стороной.

Также Дональд Трамп заявил, что "хорошо знает" пакистанского премьера, который выступил с предложением паузы в боевых действиях и открытия Ормузского пролива.

"Могу сказать, что я очень хорошо его знаю. Он очень уважаемый человек во всем мире", – в частности, сказал Дональд Трамп.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф одновременно обратился к президенту США и руководству Ирана с призывом сделать шаги навстречу для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он сообщил, что дипломатические контакты по мирному урегулированию продолжаются и могут дать ощутимый результат уже в ближайшее время.

Пакистанский чиновник попросил Трампа"продлить дедлайн на две недели", а также призвал Иран открыть Ормузский пролив на аналогичный период как жест доброй воли.

Вчера, 7 апреля, глава Белого дома пригрозил уничтожить всю иранскую цивилизацию уже ночью (то есть, сегодня), если Тегеран не пойдет на сделку по открытию Ормузского пролива.

Отметим, что ультиматум президента США истекает всего через несколько часов – 20:00 по восточному времени (по Киеву это 03:00 ночи).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность из-за угроз, которые прозвучали от Дональда Трампа. Удары по гражданской инфраструктуре могут нарушить международное право, подчеркнул генсек.

