'Рискует нарушить международное право': в ООН встревожены из-за угроз Трампа атаковать Иран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность из-за угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана. Такие действия могут нарушить международное право, особенно учитывая риски для гражданского населения.

О позиции ООН сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на брифинг представителя генсека. Представитель Стефан Дюжаррик прямо отметил, что риторика, которая предусматривает атаки на электростанции, мосты и другие объекты, вызывает тревогу. Он процитировал заявление, что организация была "встревожена риторикой", которая прозвучала в заметке Трампа в соцсетях.

Призывы к сдержанности

В секретариате ООН подчеркнули, что даже при наличии военной цели удары по невоенным объектам могут считаться незаконными из-за возможного вреда для гражданских. И это, кажется, ключевой момент во всей истории. Гутерреш призвал и США, и Иран соблюдать международное право и не атаковать гражданскую инфраструктуру.

В то же время в заявлении упомянули, что Иран уже наносил удары по гражданским целям в Израиле и странах Персидского залива после начала конфликта 28 февраля. Но ООН, как правило, старается не переходить к прямым обвинениям отдельных государств.

Дюжаррик также напомнил, что генсек ранее призвал прекратить боевые действия и защитить гражданское население, включая объекты критической инфраструктуры. По его словам, регион сейчас находится "на грани более широкой войны".

Заявления и угрозы

Президент США Дональд Трамп подтвердил свои намерения во время пресс-конференции в понедельник. Он заявил, что Иран "не будет иметь мостов", если не выполнит его требование до 20:00 по восточному времени вторника открыть Ормузский пролив. По его словам, США могут уничтожить все электростанции и мосты в стране "за четыре часа, если захотят".

На вопрос журналистов, может ли бомбардировка таких объектов считаться военным преступлением, Трамп ответил коротко: "Нет, совсем нет".

До этого американские силы уже нанесли по меньшей мере один удар по невоенной цели – по мосту, соединяющему Тегеран с городом Карадж. Это, собственно, и стало одним из поводов для реакции ООН.

–

– В ночь на четверг, 2 апреля, президент США Дональд Трамп обратился к нации. Он сообщил, что война против Ирана продлится еще две-три недели, в течение которых американцы нанесут "чрезвычайно сильные" удары. "Мы собираемся довести дело до конца. И сделаем это очень быстро... Мы собираемся вернуть их в каменный век, где им и место", – сказал глава Белого дома.

– Премьер Ирландии Михал Мартин резко отреагировал на слова Трампа о необходимости "разбомбить Иран до каменного века". Подобные высказывания неприемлемы, поскольку они угрожают мирному населению, заявил Мартин.

