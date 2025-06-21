Хуситы угрожают атаковать американские корабли в Красном море, если США присоединятся к войне против Ирана

Йеменские хуситы снова угрожают атаковать американские корабли в Красном море. Это произойдет в том случае, если Соединенные Штаты присоединятся к войне против исламской Республики Иран.

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном повстанцами в соцсети Х. Его цитирует издание The Times of Israel.

Йеменские повстанцы-хуситы опубликовали заявление, в котором угрожают Соединенным Штатам, если они присоединятся к израильской кампании против ядерных и военных активов Исламской Республики Иран.

"Если США будут причастны к нападению и агрессии против Ирана вместе с израильским врагом, вооруженные силы будут атаковать его корабли и военные корабли в Красном море", – заявил военный представитель поддерживаемой Ираном группы Яхья Сари.

15 июня йеменские хуситы заявили, что накануне запустили по территории Израиля несколько баллистических ракет. По словам боевиков, ракетные удары осуществлялись в координации с Ираном.

Напомним, Израиль обратился к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. Чтобы сделать это самостоятельно, Израилю не хватает бомб, способных уничтожить иранские бункеры, а также больших бомбардировщиков, которые могли бы уничтожить подземный ядерный объект Фордо.

18 июня, американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения по иранской проблеме. В то же время желания втягивать США в военный конфликт у него нет.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них – главнокомандующий КСИР Хосейн Салами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!