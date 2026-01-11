'Заключите сделку, пока не поздно': Трамп снова выступил с угрозами Кубе

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 января предложил Кубе заключить соглашение с Соединенными Штатами Америки. Глава Белого дома предупредил, что островное государство больше не будет получать нефть и деньги.

Об этом он написал в соцсети True Social. Он добавил, что в частности Гавана предоставляла "услуги безопасности" двум последним диктаторам из Венесуэлы.

"Теперь Венесуэла имеет Соединенные Штаты Америки, самую мощную армию в мире, которая будет защищать ее. Больше никакой нефти или денег для Кубы – ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить соглашение, перед тем, как будет поздно", – написал он, Куба в течение многих лет жила пользуясь из больших объемов нефти и денег из Венесуэлы.

Заявления Дональда Трампа

Накануне встречи Трамп анонсировал, что она будет почти исключительно посвящена обсуждению венесуэльской нефти и долгосрочных отношений США с Венесуэлой, ее безопасности и народа. Очень важным фактором этого взаимодействия станет снижение цен на нефть для американского народа, писал он.

В частности, глава Белого дома аргументировал американскую операцию в Венесуэле, которая была проведена 3 января 2026 года. По его словам, если бы не такой шаг Вашингтона, то же самое сделали бы Россия или Китай.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут осуществлять надзор за Венесуэлой в течение многих лет. У США большие планы на венесуэльскую нефть.

