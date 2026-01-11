P. Diddy не помилуют. Трамп отклонил просьбу скандального рэпера, которого засудили более чем на 4 года

Президент США Дональд Трамп отказался рассматривать возможность помилования американского рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy или Diddy. Он получил от осужденного письмо с соответствующей просьбой, однако не намерен его удовлетворять.

Об этом глава государства заявил в интервью The New York Times. По словам Трампа, обращение поступило в письменной форме, однако детали письма он раскрывать не стал.

На уточняющий вопрос журналистов о времени отправки документа президент ответил иронично, предложив "увидеть письмо", но так и не продемонстрировал его. В то же время Трамп четко подчеркнул, что не рассматривает возможность помилования Комбса.

56-летнего Шона Комбса в октябре 2025 года признали виновным по двум пунктам обвинения в транспортировке людей с целью занятия проституцией. Суд назначил ему наказание в виде 50 месяцев лишения свободы, что составляет более четырех лет.

Кроме того, судья окружного суда США Арун Субраманиан оштрафовал Комбса на 500 тысяч долларов и назначил пять лет условно-досрочного освобождения после отбытия основного срока.

Во время оглашения приговора судья подчеркнул, что рассчитывает на то, что обвиняемый "максимально использует этот второй шанс". Он также назвал двух женщин, которые стали ключевыми свидетелями по делу, "храбрыми выжившими", подчеркнув их роль в разоблачении насилия и злоупотреблений. Сам Комбс в зале суда почти не проявлял эмоций и коротко обратился к семье перед тем, как его вывели маршалы.

Адвокаты рэпера в прошлом месяце подали апелляцию на приговор, назвав дело несправедливым преследованием за сексуальные отношения между совершеннолетними по взаимному согласию. Защита также заявила о предвзятости судьи. В то же время Комбс находится под стражей с сентября 2024 года, поэтому более года уже засчитано в срок заключения.

Дональд Трамп также пояснил, что на его решение повлияли личные отношения с Комбсом в прошлом. По словам президента, они были знакомы еще до первой избирательной кампании Трампа и ранее хорошо общались.

Однако после того, как рэпер начал публично критиковать его президентство, отношения испортились. Трамп отметил, что такая критика "усложняет" вопрос возможного помилования.

Кроме дела Комбса, президент США дал понять, что не планирует помиловать и других известных лиц. Среди них он назвал Николаса Мадуро, которого в США обвиняют в наркотерроризме, бывшего сенатора Роберта Менендеса, осужденного за коррупцию, а также криптовалютного предпринимателя Сэма Бенкмана-Фрида, признанного виновным в масштабном финансовом мошенничестве.

