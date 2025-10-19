ХАМАС готовит новую атаку: Госдеп США предупредил о риске срыва мира в Газе

Соединенные Штаты предупредили, что мир в секторе Газа оказался под угрозой срыва из-за действий ХАМАС. По информации Государственного департамента, появились сообщения, указывающие на угрозу нарушения режима прекращения огня со стороны палестинских террористов против населения Газы.

США проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе об этих угроза. Об этом говорится в заявлении на сайте Государственного департамента США.

Что известно

В Госдепе США заявили, что знают о запланированном нападении на палестинское гражданское население. Также там предупредили, что это станет прямым и серьёзным нарушением соглашения о прекращении огня и подорвёт значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям.

"Гаранты требуют от ХАМАС выполнения своих обязательств по условиям прекращения огня. Если ХАМАС продолжит атаку, будут приняты меры для защиты населения Газы и сохранения режима прекращения огня", – говорится в заявлении.

Также в Госдепе отметили, что Соединенные Штаты и другие гаранты сохраняют решимость в своей приверженности обеспечению безопасности гражданского населения, поддержанию спокойствия на местах и ​​продвижению мира и процветания для народа Газы и региона в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября Трамп пообещал силой разоружить ХАМАС, если боевики не сделают этого сами. Он не уточнил, кто именно будет силой принуждать террористов, но позже намекнул, что это может сделать сам Израиль.

