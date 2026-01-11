Работодатели активно ищут IT-специалистов: кого именно и где сейчас наибольший спрос

Во втором полугодии 2025 года на украинском ИТ-рынке было 41 тысяча вакансий, больше всего с 2021 года, с активным спросом на Embedded, AI/ML и miltech. Больше всего вакансий сейчас предлагают в Киеве (2,9 тыс.) и на удаленную работу (3,8 тыс.), также значительное количество во Львове и за рубежом.

Об этом сообщают аналитики DOU. Несмотря на традиционное предпраздничное затишье в декабре, когда было опубликовано 6 225 вакансий, это все равно на 1,6 тысячи больше, чем в декабре 2024-го.

Быстрее всего росли направления "Военное дело", AI/ML, Hardware и Embedded. Особенно стремительно прибавилась категория Embedded, которая выросла на 44% против 26% в первом полугодии. Впервые появилась новая категория No-code, что свидетельствует о диверсификации потребностей рынка.

В то же время 12 категорий продемонстрировали небольшое падение: среди них SAP, Blockchain, Copywriter и PHP. Количество вакансий в сегменте miltech достигло рекордных 705 в декабре, а отклики на них превысили 4 тысячи.

Наибольшее количество вакансий в декабре сосредоточено на ремоут-позициях (3,8 тысячи) и в Киеве (2,9 тысячи). Львов предлагает более 800 вакансий в месяц, еще около 700 за рубежом. Спрос на сеньоров (5+ лет опыта) стабилен, с 1140 вакансиями, преимущественно в направлениях Front-end, Node.js и Python.

Для менее опытных специалистов рынок также становится более открытым, ведь ежемесячно появляется более 450 вакансий для айтишников до года опыта и более 200 для тех, кто без опыта. Для начинающих популярными остаются маркетинг, аналитика и саппорт-позиции.

В декабре среднее количество откликов на вакансии снизилось до 21,7, что свидетельствует об умеренном снижении конкуренции. Наиболее конкурентной остается категория Front-end – 86 откликов на вакансию, у QA – 64, у Java, Project Manager и Flutter более 40. Для HR среднее количество откликов уменьшилось до 25, тогда как два года назад оно составляло 53.

В течение второго полугодия 2025 года 1637 компаний размещали вакансии на DOU. Лидером оставалась компания Genesis – 884 вакансии. Среди сервисных компаний активной была N-iX, а 427-я отдельная бригада беспилотных систем "Рарог" разместила 359 вакансий за полгода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские работодатели охотно берут людей без опыта и вкладываются в их обучение – количество таких вакансий на кадровых порталах составляет несколько тысяч. При этом зарплаты таким лицам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить более 50 000 грн.

