'Буду устанавливать мир повсюду': Трамп заявил, что США 'тяжело работают' ради завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты "работают очень тяжело" над завершением российско-украинской войны. Ее он хочет записать девятой в список якобы завершенных главой Белого дома войн.

Видео дня

Трамп также заявил, что на полях российско-украинской войны ежемесячно гибнут 25 тысяч военнослужащих. Об этом президент США сказал в ежегодном послании о ситуации в стране.

Что заявил Трамп

По версии президента США, переговоры без результата при посредничестве США, тянущиеся уже почти год – это "тяжелая работа". А ответственен за начало полномасштабной российско-украинской войны не российский диктатор Владимир Путин, а предшественник Трампа Джо Байден.

"Мы работаем очень тяжело, чтобы закончить девятую войну — убийства и резню между Украиной и Россией. 25 тысяч солдат погибает ежемесячно. Вдумайтесь в это. Эта война никогда бы не случилась, если бы я был президентом. Как президент, я буду устанавливать мир везде, где смогу. Но я никогда не буду упускать шанса ответить на угрозу США там, где мы обязаны это сделать. Именно поэтому недавно американские военные уничтожили ядерную программу Ирана во время операции "Midnight Hammer", — заявил Трамп в своей речи.

Также американский президент перечислил восемь "войн", которые он якобы "завершил" за год пребывания в Белом доме.

В этот перечень вошли "конфликты" между Камбоджей и Таиландом, Пакистаном и Индией, Косово и Сербией, Израилем и Ираном, Арменией и Азербайджаном, Конго и Рундой, а также боевые действия в Газе.

Как сообщал OBOZ.UA, в день очередной годовщины полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, давит ли администрация Трампа на Украину. По его словам, из Вашингтона не было никаких ультиматумов о возможности прекращения продажи оружия в случае, если Киев не согласится на определенные дедлайны и условия, которые обсуждаются во время переговоров.

