Госсекретарь Рубио и министр транспорта Даффи обвинили Маска во лжи: NYT обнародовал подробности заседания правительства США

Администрация президента Соединенных Штатов провела "великолепную и продуктивную встречу" с правительством страны. Эта встреча состоялась во время заседания кабинета министров страны, во время которого госсекретарь США Марко Рубио и министр транспорта Шон Даффи вступили в горячий спор с возглавляющим Департамент эффективности правительства миллиардером Илоном Маском.

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Рубио и Даффи открыто обвинили Маска во лжи, а президент страны Дональд Трамп, "с любопытством наблюдавший" за спором, вступился за госсекретаря и министра. Подробности скандала во время "великолепной встречи" собрало издание The New York Times.

Официальную информацию об этом заседании федерального правительства США еще не обнародовали. А "великолепным" его назвала спикер Трампа и Белого дома Каролайн Ливитт.

"Это была великолепная и продуктивная встреча между членами команды президента Трампа для обсуждения мер по сокращению расходов и персонала в федеральном правительстве. Все работают как одна команда, чтобы помочь президенту выполнить его обещание сделать наше правительство более эффективным", – отметила она.

Пожалуй, наиболее продуктивной частью заседания правительства стал скандал, когда госсекретарь Рубио и министр транспорта Даффи обвинили главу Департамента эффективности правительства Маска во лжи, считает издание.

Так или иначе, но президент Трамп после заседания правительства пообещал, что сокращение федеральной рабочей силы "отныне будет производиться с помощью скальпеля, а не топора". Это более чем прозрачный намек на подход Маска к поставленной задаче.

Скандал начался с того, что министр транспорта Шон Даффи посетовал на сокращение работников Федерального авиационного управления. По его словам, "молодые сотрудники команды Маска пытаются уволить авиадиспетчеров".

"Что мне делать? Я уже имею дело с несколькими авиакатастрофами, которые произошли недавно, а ваши люди хотят, чтобы я увольнял авиадиспетчеров?" – спросил Даффи у Маска.

Маск назвал слова министра ложью, и так же ему ответил Даффи. Однако Маск, теперь уже обращаясь к госсекретарю Рубио, заявил, что они "вообще не уволили никого".

Миллиардер мгновенно исправился – одного чиновника "Рубио все-таки уволил". Причем это был сотрудник из департамента, который возглавляет Маск.

Издание отмечает, что госсекретарь и так "уже несколько недель взбешен на Маска" из-за закрытия его командой Агентства США по международному развитию. Поэтому Рубио повторил слова Даффи, назвал заявления Маска ложью.

Он подчеркнул – было уволено более полутора тысяч сотрудников Госдепа.

"Не хочет ли господин Маск, чтобы мы повторно наняли всех этих людей, чтобы он снова мог показать, что увольняет их?" – саркастически спросил госсекретарь.

"В течение всего этого президент сидел в кресле, сложа руки, словно смотрел теннисный матч", – отметило издание. А когда спор перешел на однообразные "вы лжете" "нет, это вы лжете", Трамп вмешался, встал на защиту Рубио.

Трамп объяснил Маску, что госсекретарь "отлично справляется" со своей работой, хотя "и имеет много дел", и "постоянно в разъездах или на телевидении".

Как сообщал OBOZ.UA, закончилось это тем, что Трамп ограничил полномочия Маска после проведения миллиардером массовых увольнений в правительстве. Президент подчеркнул, что Маск не может увольнять госслужащих, и все решения должны приниматься руководителями соответствующих департаментов.

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