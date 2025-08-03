Госдеп США: мы хотим стоять бок о бок с Украиной

Соединенные Штаты остаются твердыми союзниками Украины. В Государственном департаменте США подчеркнули, что Америка готова поддерживать Киев до достижения полного прекращения огня и справедливого мира.

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Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Госдепа Миньон Хьюстон. Об этом она сказала в интервью эстонскому телеканалу Postimees.

Хьюстон подчеркнула, что нынешняя администрация США выступает за долговременный и устойчивый мир в регионе. По ее словам, Вашингтон поддерживает усилия Киева по всеобъемлющему прекращению огня.

"Эта администрация стремится к долговременному, прочному, устойчивому миру в регионе. Мы хотим продолжать стоять бок о бок с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения на гражданское население, на критически важную инфраструктуру", - сказала она.

Вашингтон неоднократно подчеркивал, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также готов и в дальнейшем помогать как в сфере безопасности, так и в дипломатических инициативах, направленных на завершение войны.

Что предшествовало:

В понедельник, 28 июля, Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля.

Трамп заявил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Также он подчеркнул, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным.

В ответ на это Дмитрий Медведев пригрозил Соединенным Штатам Америки войной. По мнению политика страны-агрессора, Трамп "играет в игру ультиматумов с РФ". Но должен помнить, что Россия – "это не Израиль и даже не Иран".

В Кремле заявили, что российская сторона "приняла к сведению" сокращение дедлайна для достижения мира – с 50 до 10-12 дней. Но реплику о нежелании Трампа дальше вести переговоры с Владимиром Путиным там оценивать отказались.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп согласовал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен новый дедлайн для Путина. Вопрос предельных сроков, в которые Соединенные Штаты ожидают от России достижения соглашения с Украиной о прекращении огня, поднимался во время недавних переговоров между фон дер Ляйен и Трампом.

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