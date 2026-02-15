'Голанские высоты – это другой вопрос': Сирия настаивает на выводе израильских войск с территорий, занятых в 2024 году

Дамаск ведет переговоры с Иерусалимом по приграничным районам, которые Израиль занял после 8 декабря 2024 года, то есть после свержения режима Башара Асада. Более широкий вопрос по Голанским высотам пока не является предметом этих дискуссий.

Об этом в субботу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности (Германия) сообщил министр иностранных дел Сирии Асаад аль-Шайбани. The Times of Israel напомнил, что страна направила войска в буферную зону, которая патрулируется ООН.

О чем стороны пытаются договориться?

Представители Израиля и Сирии провели несколько раундов прямых переговоров в течение последних месяцев, и после встреч в январе – и под давлением США – они договорились создать механизм обмена разведывательными данными, приближаясь к соглашению о безопасности.

Асаад аль-Шайбани, отвечая на вопрос о масштабах переговоров, ответил, что они касались "вывода Израиля" из сирийской территории, оккупированной после устранения Асада, "а не с Голанских высот, потому что это уже другой вопрос". Голанские высоты в Сирии Израиль захватил во время Шестидневной войны 1967 года и аннексировал их. Сирия и большинство стран на официальном уровне не признают этот регион израильской.

Глава сирийского МИД добавил: чтобы достичь соглашения договоренностей, Иерусалим должен "уважать безопасность Сирии и выйти с территорий", на которые он недавно зашел.

"Конечным результатом этих переговоров станет вывод Израиля из районов, где он продвигался" с декабря 2024 года, а также воздержание от "вмешательства во внутренние дела" и суверенитет Сирии, добавил Шайбани.

Министр подчеркнул, что снижение внешней военной напряженности является обязательным условием для внутренней стабилизации в стране, восстановления экономики, эффективной реконструкции и возвращения беженцев, передает "Укринформ".

Как писал OBOZ.UA:

– В январе США и силы стран-партнеров нанесли удары по целям террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии. Эти удары были частью операции "Удар Хоукай", начатой еще ​​19 декабря 2025-го.

– В прошлом году СМИ сообщали, что Израиль и Сирия ведут тайные переговоры, чтобы избежать войны на Голанских высотах – стратегической территории, которую они давно считают спорной. Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа подтвердил существование непрямых переговоров и заявил о готовности вернуться к соглашению 1974 года, которое создало на высотах демилитаризованную зону.

