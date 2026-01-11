США заявили о массированной атаке по целям ИГИЛ в Сирии

США и силы стран-партнеров нанесли удары по целям террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии. Эти удары являются частью операции "Удар Хоукай", которая была начата ​​19 декабря 2025 года.

Удары были нанесены по указанию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.

Операция США в Сирии

По информации американских войск, удары по целям террористической организации стали очередным ответом на смертоносное нападение ИГИЛ на американские и сирийские силы в Пальмире 13 декабря 2025 года. В результате этого преступления, устроенного террористом ИГИЛ, погибли двое американских солдат и один американский гражданский переводчик.

Центральное командование Вооружённых сил США заявило, что крупномасштабные удары по многочисленным целям ИГИЛ по всей Сирии нанесены 10 января совместно с силами стран-партнеров.

"Сегодняшние удары были направлены против ИГИЛ по всей Сирии в рамках нашей постоянной приверженности искоренению исламского терроризма против наших военнослужащих, предотвращению будущих нападений и защите американских и партнерских сил в регионе. Силы США и коалиции остаются непреклонными в преследовании террористов, стремящихся причинить вред Соединенным Штатам", – говорится в заявлении.

Также американские войска пригрозили террористам, что если военнослужащим США будет нанесен вред, "боевиков найдут и уничтожат в любой точке мира, как бы они ни пытались избежать правосудия".

Напомним, по данным СМИ, за последние несколько месяцев в Сирии планировались как минимум два покушения на нового президента страны Ахмада аш-Шараа. Сирийские спецслужбы предотвратили их. За обоими покушениями стояли террористы "Исламского государства".

Как сообщал OBOZ.UA, самолеты Королевских ВВС Великобритании совместно с авиацией Франции успешно нанесли удары по подземной базе ИГИЛ в Сирии. Тщательный анализ разведывательных данных выявил подземный объект в горах в нескольких милях к северу от древнего города Пальмира.

