США заявили о массированной атаке по целям ИГИЛ в Сирии
США и силы стран-партнеров нанесли удары по целям террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии. Эти удары являются частью операции "Удар Хоукай", которая была начата 19 декабря 2025 года.
Удары были нанесены по указанию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.
Операция США в Сирии
По информации американских войск, удары по целям террористической организации стали очередным ответом на смертоносное нападение ИГИЛ на американские и сирийские силы в Пальмире 13 декабря 2025 года. В результате этого преступления, устроенного террористом ИГИЛ, погибли двое американских солдат и один американский гражданский переводчик.
Центральное командование Вооружённых сил США заявило, что крупномасштабные удары по многочисленным целям ИГИЛ по всей Сирии нанесены 10 января совместно с силами стран-партнеров.
"Сегодняшние удары были направлены против ИГИЛ по всей Сирии в рамках нашей постоянной приверженности искоренению исламского терроризма против наших военнослужащих, предотвращению будущих нападений и защите американских и партнерских сил в регионе. Силы США и коалиции остаются непреклонными в преследовании террористов, стремящихся причинить вред Соединенным Штатам", – говорится в заявлении.
Также американские войска пригрозили террористам, что если военнослужащим США будет нанесен вред, "боевиков найдут и уничтожат в любой точке мира, как бы они ни пытались избежать правосудия".
Напомним, по данным СМИ, за последние несколько месяцев в Сирии планировались как минимум два покушения на нового президента страны Ахмада аш-Шараа. Сирийские спецслужбы предотвратили их. За обоими покушениями стояли террористы "Исламского государства".
Как сообщал OBOZ.UA, самолеты Королевских ВВС Великобритании совместно с авиацией Франции успешно нанесли удары по подземной базе ИГИЛ в Сирии. Тщательный анализ разведывательных данных выявил подземный объект в горах в нескольких милях к северу от древнего города Пальмира.
